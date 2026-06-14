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Vozače koji narednih dana planiraju put preko Fruške gore očekuju značajne izmene režima saobraćaja zbog snimanja filma. Na pojedinim deonicama biće uvedena potpuna obustava saobraćaja, dok će na drugim saobraćaj biti povremeno zaustavljan.

Prema informacijama preduzeća „Sirmijum put“, od danas počinju izmene režima saobraćaja na opštinskom putu Bešenovački Prnjavor – Crveni Čot, gde će se realizovati snimanje filmskih kadrova u produkciji kompanije „BB Productions“ iz Beograda.

Najveće izmene očekuju se od 14. do 17. juna, kada će na ovoj deonici biti uvedena potpuna obustava saobraćaja od 6 do 24 časa.

Nakon toga, 18. juna, saobraćaj će se odvijati uz privremeno zatvaranje jedne saobraćajne trake i naizmenično propuštanje vozila.

Nadležni apeluju na vozače da tokom trajanja obustave koriste alternativne pravce i poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Izmene i na Iriškom vencu

Pored ove deonice, izmene režima saobraćaja očekuju se i na jednom od najprometnijih putnih pravaca preko Fruške gore.

Kako su saopštili JP „Putevi Srbije“, u ponedeljak, 15. juna i utorak, 16. juna, saobraćaj će biti posebno regulisan na deonici Sremska Kamenica – Irig, uključujući put preko Iriškog venca.

Tokom snimanja filma, u periodu od 7 do 21 čas, biće uvedene povremene obustave saobraćaja u trajanju od tri do pet minuta.

Saobraćaj će regulisati pripadnici saobraćajne policije uz privremenu signalizaciju.

Iz „Puteva Srbije“ pozvali su vozače da budu strpljivi, prilagode brzinu uslovima na putu i računaju na kraća zadržavanja tokom oba dana.

S obzirom na početak turističke sezone i povećan broj vozila na Fruškoj gori, vozačima se savetuje da pre polaska provere stanje na putevima i planiraju alternativne pravce kako bi izbegli duža čekanja.