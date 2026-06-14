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Ekipe Hitne pomoći u Nišu intervenisale su u protekla 24 časa zbog pet saobraćajnih udesa u kojima je povređeno šest osoba, ali niko od povređenih nije u stanju životne ugroženosti prebačen u Univerzitetski klinički centar.

Prema rečima lekara Hitne pomoći, najpre su juče ujutru intervenisali zbog muškarca (53) i žene (73) koji su povređeni u sudaru autobusa i automobila na putu prema selu Kravlju.

Muškarac je u tom udesu zadobio povrede vrata, a žena povrede ruku i nogu. Nakon zbrinjavanja na terenu oboje su prebačeni u Urgentni centar UKC Niš.

Hitna pomoć je juče zbrinula pešaka (55) i dvoje oborenih motociklista.

Muškarac (27) je zbrinut nešto posle ponoći nakon što je povređen u sudaru dva automobila na putu kod Novog groblja.

Ekipe Hitne pomoći su u petak intervenisale zbog četiri udesa u kojima je osam osoba povređeno, među njima i desetogodišnja devojčica.