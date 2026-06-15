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Loznička Gimnazija "Vuk Karadžić" naredne školske godine neće formirati specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, takozvani IT smer, prvi put od školske 2018/19. otkako je uvedeno u ovu srednju školu. Direktorka škole Jovanka Grujičić Miler objasnila je da je samo četvoro od ukupno devetnaest učenika, koliko je u maju polagalo prijemni ispit za IT smer, ostvarilo od 120 do maksimalnih 240 bodova koliko je bilo potrebno.

Polagan je test iz matematike, a škola je u susret tome od polovine marta organizovala pripremnu nastavu za zainteresovane učenike. Pošto je za formiranje ovog odeljenja potrebno najmanje petnaest učenika, a samo četiri su položila prijemni od septembra nema IT smera, ali to ne znači da ga neće biti školske 2027/28. ukoliko tada dovoljan broj učenika položi prijemni ispit, kažu u školi.

Do sada je, računajući i ovogodišnje maturante, ovaj smer pohađalo 139 učenika. Inače, za narednu školsku godinu bio je planiran upis 160 učenika u šest odeljenja, tri prirodno-matematička, dva društveno-jezička i jedno specijalizovano IT odeljenje. Gimnaziju od septembra očekuju neke novine, tu je Mejkers-lab, multidisciplinarna učionica budućnosti, što će doprineti realizaciji savremenog pristupa nastavnom procesu, ovde jedva čekaju otvaranje nove fiskulturne sale, kao i verifikaciju sportskog smera za 2027/28. godinu.

Inače, buduće učenike prvog razreda četiri lozničke srednje škole čeka 816 mesta, koliko je predviđeno u junskom upisnom roku, što će biti više nego dovoljno za 629 osmaka koliko ih je završilo 14 osnovnih škola u Loznici.