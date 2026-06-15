Slušaj vest

Loznička Gimnazija "Vuk Karadžić" naredne školske godine neće formirati specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, takozvani IT smer, prvi put od školske 2018/19. otkako je uvedeno u ovu srednju školu. Direktorka škole Jovanka Grujičić Miler objasnila je da je samo četvoro od ukupno devetnaest učenika, koliko je u maju polagalo prijemni ispit za IT smer, ostvarilo od 120 do maksimalnih 240 bodova koliko je bilo potrebno.

Polagan je test iz matematike, a škola je u susret tome od polovine marta organizovala pripremnu nastavu za zainteresovane učenike. Pošto je za formiranje ovog odeljenja potrebno najmanje petnaest učenika, a samo četiri su položila prijemni od septembra nema IT smera, ali to ne znači da ga neće biti školske 2027/28. ukoliko tada dovoljan broj učenika položi prijemni ispit, kažu u školi.

Do sada je, računajući i ovogodišnje maturante, ovaj smer pohađalo 139 učenika. Inače, za narednu školsku godinu bio je planiran upis 160 učenika u šest odeljenja, tri prirodno-matematička, dva društveno-jezička i jedno specijalizovano IT odeljenje. Gimnaziju od septembra očekuju neke novine, tu je Mejkers-lab, multidisciplinarna učionica budućnosti, što će doprineti realizaciji savremenog pristupa nastavnom procesu, ovde jedva čekaju otvaranje nove fiskulturne sale, kao i verifikaciju sportskog smera za 2027/28. godinu.

Inače, buduće učenike prvog razreda četiri lozničke srednje škole čeka 816 mesta, koliko je predviđeno u junskom upisnom roku, što će biti više nego dovoljno za 629 osmaka koliko ih je završilo 14 osnovnih škola u Loznici.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaFRULA KOJA OKUPLJA MLADOST I ČUVA TRADICIJU Održan 23. Međunarodni festival folklora "Raspevano proleće" (FOTO)
LOZNICA - Srebrenica.JPG
Hronika"DEČIJE OČI TRAŽIĆE LICE KOJE SE VIŠE NEĆE POJAVITI NA VRATIMA" Ovo je Srpkinja koja je poginula kod Nikšića, oproštajna poruka prijatelja kida dušu (FOTO)
M.G. poginula Grna Gora saobraćajna nesreća
SrbijaPRILIKA KOJA SE NE PROPUŠTA: U Loznici otvorena izložba dela Miće Popovića iz porodične zbirke, među njima se nalazi i poslednja slika koju je naslikao (FOTO)
5585.png
SrbijaLOZNICA U ZNAKU NAJMLAĐIH: "Lagator" ispunjen smehom, pesmom i dečjom radošću na "Danu porodice" (FOTO)
LOZNICA - Pun ''Lagatora'' dece.JPG