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Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom, za koje je MUP izdao hitno upozorenje, danas je zahvatilo sever Bačke i nanelo veliku štetu poljoprivrednim usevima. Prema prvim informacijama sa terena, najteže su pogođeni Gornji i Donji Tavankut, kao i područje od Male Bosne prema Čikeriji.

„Najgore je prošao Tavankut. Izlupana je paprika, bostan, suncokret, praktično sve. Poslao sam i fotografije sa terena“, navodi meštanin Tomislav Mačković u izjavi nakon nevremena.

Kako kaže, kod njega je palo oko 10 litara kiše po kvadratnom metru, a grad je bio sitniji, dok su pojedini delovi Tavankuta pretrpeli znatno veću štetu. Poljoprivrednici tek obilaze njive i procenjuju razmere posledica, ali prve slike ukazuju na ozbiljna oštećenja useva.

MUP Republike Srbije ranije je izdao upozorenje na oluju sa gradom i olujnim vetrom za veći deo Vojvodine, uz preporuku građanima da ne kreću na put i da zaštite vozila i imovinu.

Kurir.rs/Subotičke.rs

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