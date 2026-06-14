ŠTA JE OVO NA NEBU IZNAD SILBAŠA? Prizor pred nevreme kao iz APOKALIPTIČNOG FILMA: Ljudi odmah pohitali da slikaju, scena je ZASTRAŠUJUĆA (VIDEO)
Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom zahvatilo je Srbiju, pri čemu su prvi udari zabeleženi na severu Bačke, a potom i u drugim delovima Vojvodine.
Najkritičnije je u zonama prolaska olujnih sistema, gde su registrovani krupan grad, jaki pljuskovi i lokalna oštećenja useva, dok se nevreme u talasima širi ka centralnim delovima zemlje. Jako nevreme zabeleženo je na severu Bačke (Tavankut, Bajmok, Mišićevo, Bačka Topola), zatim u Severnobanatskom okrugu, kao i u delovima Banata poput Zrenjanina i Novog Bečeja.
Naime, na Instagram profilu 192 objavljen je niz fotografija pre i tokom nevremena u pojedinim mestima u Srbiji, a prizor iz Silbaša posebno je zastrašujuć.
U Tovariševu takođe je zabeleženo jako nevreme praćeno obilnim pljuskom.
Stanovnici Bačke Palanke fotografisali su nebo pred oluju.
Slični prizori mogli su se videti i u Bačkoj Topoli.
U Zrenjaninu je zabeležena snažna oluja, koju su takođe prethodno najavili crni oblaci.
U jednom trenutku, Zrenjanin je bio i na udaru grada.
Nevreme se u narednim satima kreće ka zapadnoj i centralnoj Srbiji, uključujući Podrinje, Mačvu, Šumadiju i područje Beograda.
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Kurir.rs