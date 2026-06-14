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Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom zahvatilo je Srbiju, pri čemu su prvi udari zabeleženi na severu Bačke, a potom i u drugim delovima Vojvodine.

Najkritičnije je u zonama prolaska olujnih sistema, gde su registrovani krupan grad, jaki pljuskovi i lokalna oštećenja useva, dok se nevreme u talasima širi ka centralnim delovima zemlje. Jako nevreme zabeleženo je na severu Bačke (Tavankut, Bajmok, Mišićevo, Bačka Topola), zatim u Severnobanatskom okrugu, kao i u delovima Banata poput Zrenjanina i Novog Bečeja.

Naime, na Instagram profilu 192 objavljen je niz fotografija pre i tokom nevremena u pojedinim mestima u Srbiji, a prizor iz Silbaša posebno je zastrašujuć.

U Tovariševu takođe je zabeleženo jako nevreme praćeno obilnim pljuskom.

Stanovnici Bačke Palanke fotografisali su nebo pred oluju.

Slični prizori mogli su se videti i u Bačkoj Topoli.

U Zrenjaninu je zabeležena snažna oluja, koju su takođe prethodno najavili crni oblaci.

U jednom trenutku, Zrenjanin je bio i na udaru grada.

00:12 Grad u Zrenjaninu Izvor: Kurir

Nevreme se u narednim satima kreće ka zapadnoj i centralnoj Srbiji, uključujući Podrinje, Mačvu, Šumadiju i područje Beograda.

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