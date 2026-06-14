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Jako nevreme koje je tokom popodneva zahvatilo sever Bačke ostavilo je za sobom štetu u više naselja. Kako javljaju građani, prigradska naselja Subotice doslovno su „obrala bostan“, jer je grad oštetio brojne poljoprivredne kulture, dok su pojedini proizvođači već počeli da obilaze njive i procenjuju gubitke.

Prema informacijama sa terena, najteže su pogođeni Tavankut i okolna naselja, gde su stradali paprika, bostan i suncokret. U Bačkoj Topoli padao je led, a građani navode da je nevreme trajalo kratko, ali dovoljno dugo da ostavi vidljive posledice.

U samoj Subotici ponovio se dobro poznat problem - pojedine ulice našle su se pod vodom već nakon jačeg pljuska.

Od Bačke Topole prema Žedniku zabeležena je jaka oluja.