NEVREME IZAZVALO HAOS U SUBOTICI! PRST PRED OKOM SE NE VIDI: Jak pljusak, tuče i grad, automobil jedva prolazi ulicom! Jezivi prizori i kod Bačke Topole (VIDEO)
Jako nevreme koje je tokom popodneva zahvatilo sever Bačke ostavilo je za sobom štetu u više naselja. Kako javljaju građani, prigradska naselja Subotice doslovno su „obrala bostan“, jer je grad oštetio brojne poljoprivredne kulture, dok su pojedini proizvođači već počeli da obilaze njive i procenjuju gubitke.
Prema informacijama sa terena, najteže su pogođeni Tavankut i okolna naselja, gde su stradali paprika, bostan i suncokret. U Bačkoj Topoli padao je led, a građani navode da je nevreme trajalo kratko, ali dovoljno dugo da ostavi vidljive posledice.
U samoj Subotici ponovio se dobro poznat problem - pojedine ulice našle su se pod vodom već nakon jačeg pljuska.
Od Bačke Topole prema Žedniku zabeležena je jaka oluja.
Republički hidrometeorološki zavod i MUP ranije su izdali upozorenje na lokalne pljuskove, grad i olujni vetar, a prema prognozama nestabilno vreme očekuje se i tokom večeri.
Kurir.rs/Subotičke.rs