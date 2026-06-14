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Snažno nevreme, praćeno grmljavinskim pljuskovima i gradom pogodilo je popodne Vojvodinu, a kako se deli društvenim mrežama, oluja je napravila haos u više gradova i mesta, pa i u Novom Sadu. 

Vozila su snimljena kako stoje u tunelu Mišeluk

- Vozila usled jakog nevremena stoje u tunelu iz pravca Sremske strane prema gradu. Stvaraju se gužve. Apelujemo na vozače da budu dodatno oprezni - navodi Instagram stranica "nsuzivo.rs", uz podeljene fotografije. 

Vetar obara redom!

Kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "serbialive_vesti" vetar je uspeo da obori metalnu konstrukciju na jedan parkirani automobil. 

Takođe, vetar je oborio i semafor u Bulevaru cara Lazara, u istom gradu. 

Takođe, kako se dodaje, kiša praćena gradom počela je da pada na periferiji grada.

Pogođeni su Bački Petrovac, Rumenka, Čenej, Beočin. Jaka kiša trenutno počinje i u Novom Sadu.

Nevreme u Novom Sadu

Bečej

Snažno nevreme je stiglo na sever države iz pravca Mađarske, a crni oblaci su se nadvili nad Novim Sadom pre pljuska i grmljavine. 

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) pokrenuo je u 16 časova procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekuje na delovima teritorije Srbije.

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Kurir.rs

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