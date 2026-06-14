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Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima, grmljavinom i gradom zahvatilo je danas Srbiju, pri čemu su prvi udari zabeleženi na severu Bačke, a potom se oluja širila ka drugim delovima Vojvodine i dalje ka centralnoj Srbiji.

Najteže su pogođeni Tavankut, Bajmok, Mišićevo i Bačka Topola, gde je padao krupan grad i pričinjena je šteta na poljoprivrednim usevima.

Naime, na mrežama su objavljeni snimci koji prikazuju trenutak kada se olujni oblak formirao iznad Novog Sada, kao i Beograda. Veliki broj ljudi tvrdi da je reč o superćelijskoj oluji.

U regionu Banata i Bačke jak vetar i udari groma izazvali su manje požare na otvorenom prostoru u više naselja a vatrogasci su intervensiali i zbog pada drveća na kolovoz, saopšteno je iz Policijske uprave Subotica.

Nevreme se zatim proširilo i na Novi Sad, gde su zabeleženi jaki pljuskovi, grmljavina i problemi u saobraćaju, dok su se olujni sistemi kretali dalje ka Beogradu.

U prestonici su grmljavina i jak pljusak izazvali poplave na više lokacija, uključujući Višnjičku ulicu i delove Novog Beograda, gde je došlo do otežanog i usporenog saobraćaja.

U pojedinim delovima grada zabeleženo je i obaranje drveća, pri čemu je u Fruškogorskoj ulici drvo palo na vozilo i oštetilo napojnu mrežu.

Na više lokacija prijavljeni su i problemi u saobraćaju i lokalni prekidi usled jakog vetra i obilnih padavina.

Takođe, snimak olujnog oblaka zabeležen je i u Inđiji, kao i Novoj Pazovi.

RHMZ je ranije izdao upozorenja na grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, koja su se tokom dana u potpunosti ostvarila na terenu.

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