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Da su medvedi na Tari sve prisutniji i da susreti sa „gorskim carem“ više nisu retkost, potvrđuje i nesvakidašnji snimak koji je zabeležio Stevica Bajić iz Zaovina.

Ono što ovaj susret čini posebnim jeste činjenica da je medved snimljen kako trči kroz tunel na putu između Mitrovca i Perućca.

Stevica, koji se bavi organizovanjem vožnji kvadovima i vođenjem turista kroz prirodne lepote Tare, silazio je sa Mitrovca ka Perućcu kada su ugledali neobičnog „saputnika“ na putu. Na snimku se vidi kako medved velikom brzinom trči kolovozom, a iznenađeni Stevica kroz smeh komentariše situaciju.

1/4 Vidi galeriju Medved snimljen kako trči kroz tunel na Tari Foto: Kurir/Z.G.

- E, šta sam doživeo, jurim međeda po putu… Joj, što piči! – čuje se na snimku dok prati životinju koja se brzo udaljava putem.

Iako je susret u tunelu izazvao veliko iznenađenje, Stevici ovo nije prvi put da u prirodi naiđe na mrkog medveda. Kako kaže, pre samo dva meseca ugledao ga je dok je sa turistima obilazio vidikovac Banjska stena, jedno od najpoznatijih mesta u Nacionalnom parku Tara.

Pre toga, medveda je video i u blizini jezera Spajići, nedaleko od mesta gde izdaje kvadove. Ovo jezero nalazi se ispod brane Lazići u Zaovinama i predstavlja jedno od mirnijih područja koje često posećuju ljubitelji prirode.

Sve češća viđanja medveda potvrđuju da je Tara jedno od najznačajnijih staništa mrkog medveda u Srbiji. Stručnjaci ističu da prisustvo ove vrste govori o očuvanosti prirode i bogatstvu šumskih ekosistema, ali istovremeno apeluju na posetioce da budu oprezni i da prilikom susreta sa divljim životinjama ne pokušavaju da im prilaze ili ih uznemiravaju.

Snimak medveda koji trči kroz tunel još jednom je pokazao da priroda na Tari često priređuje prizore koje je teško očekivati, čak i onima koji su navikli na svakodnevni boravak u njenim šumama.

00:54 Medved snimljen kako trči kroz tunel na Tari Izvor: Kurir/Z.G.