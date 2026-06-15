- Danima se gušimo i ovo nije prvi put. Svake godine se dešava da se deponija zapali, ali ovoga puta dugačko traje i sve je gore - kažu meštani Međuhane. Juče su uspeli da ugase požar na deponiji, ali od jutros je situacija još gora. Reč je o jedinoj deponiji na teritoriji opštine Blace i svo smeće se odlaže na njoj.