Na terenu su svi radnici JKP „Blace“ i pokušavaju da zaustave vatru.
požar
POŽAR SE PROŠIRIO, IDE KA NJIVAMA: Danima gori deponija u Međuhani kod Blaca
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Pre par dana izbio je požar na deponiji u Međuhani kod Blaca. Iako radnici zaposleni u Javno komunalnom preduzeću „Blace“ zajedno sa vatrogascima povremeno ugase, požar se opet pojavi.
Od jutros, kako nam javljaju meštani, požar se proširio i preko puta i kreće se ka njivama.
Na terenu su svi radnici JKP „Blace“ i pokušavaju da zaustave vatru.
- Danima se gušimo i ovo nije prvi put. Svake godine se dešava da se deponija zapali, ali ovoga puta dugačko traje i sve je gore - kažu meštani Međuhane. Juče su uspeli da ugase požar na deponiji, ali od jutros je situacija još gora. Reč je o jedinoj deponiji na teritoriji opštine Blace i svo smeće se odlaže na njoj.
Kurir.rs
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