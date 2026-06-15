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Građani Srema uskoro više neće morati da putuju u Novi Sad, Beograd i druge zdravstvene centre kako bi obavili pregled magnetnom rezonancom, jer će ova najsavremenija dijagnostička metoda od jeseni biti dostupna u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi danas je potpisan ugovor za nabavku magnetne rezonance vredne 191 milion dinara, čime je ozvaničen početak realizacije jedne od najvećih zdravstvenih investicija u ovom delu Srbije.

Ugovor sa dobavljačem potpisao je direktor Zdravstvenog centra dr Vojislav Mirnić, a događaju je prisustvovao i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

Veliki je dan za Zdravstveni centar Sremska Mitrovica. Nabavka magnetne rezonance znači dolazak najsavremenije dijagnostičke procedure u našu ustanovu. Ovo nije samo ulaganje u opremu, već ulaganje u zdravlje naših građana. Svi stanovnici Sremskog okruga imaće mogućnost da koriste vrhunsku dijagnostiku u svom gradu - rekao je Mirnić.

Prema njegovim rečima, aparat bi trebalo da stigne u naredna četiri meseca, a nakon instalacije odmah će početi pripreme za rad.

Devet radiologa biće na raspolaganju građanima. Svi će proći dodatne obuke kako bi po dolasku uređaja mogli da počnu sa radom - naveo je Mirnić.

Načelnica Službe za radiološku dijagnostiku dr Aleksandra Nedić istakla je da nabavka magnetne rezonance predstavlja veliki korak napred za zdravstveni sistem u Sremu.

Prednost magnetne rezonance je što ne koristi jonizujuće zračenje. Smanjićemo potrebu za slanjem pacijenata u tercijarne zdravstvene ustanove, što znači bržu dijagnostiku i brži početak lečenja - rekla je dr Nedić.

Ona je dodala da zdravstveni centar trenutno ima devet radiologa, kao i da se uskoro očekuje povratak još troje lekara sa specijalizacije.

Gradonačelnik Branislav Nedimović ocenio je da dolazak magnetne rezonance predstavlja istorijski iskorak za zdravstvenu zaštitu u Sremu.

Uključujemo se u sistem zdravstvenih ustanova koje raspolažu zlatnim standardom dijagnostike. Posle rendgen aparata, skenera i CT uređaja, sada zaokružujemo kompletan dijagnostički sistem koji postoji u savremenoj medicini. Sve ono što danas postoji u svetu sa aspekta dijagnostike postojaće i u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica - rekao je Nedimović.

On je podsetio da su razgovori o nabavci magnetne rezonance započeti još krajem 2024. godine i da je bilo potrebno proći brojne procedure kako bi sredstva bila obezbeđena.

Danas je ugovor potpisan, sredstva su obezbeđena i ulazimo u završnu fazu realizacije. Očekujem da prvi pacijenti budu pregledani već tokom jeseni - rekao je Nedimović.

Poseban značaj ove investicije ogleda se u činjenici da građani više neće morati da odlaze u druge gradove ili privatne klinike, gde pregledi magnetnom rezonancom često koštaju i više desetina hiljada dinara.

Novi aparat biće smešten u prostoru nekadašnjeg ženskog bloka bolnice, u neposrednoj blizini radiologije i neurologije, što će omogućiti efikasniji rad i bržu uslugu za pacijente.

Dolaskom magnetne rezonance, Zdravstveni centar Sremska Mitrovica postaće jedan od najopremljenijih zdravstvenih centara u regionu, dok će više od 300.000 stanovnika Srema po prvi put imati ovu vrstu dijagnostike dostupnu u svom gradu.