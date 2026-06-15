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U vranjskim osnovnim školama danas je počelo polaganje završnog ispita za osmake, buduće srednjoškolce. Evo i prvih utisaka iz Vranja.

„Bio je super test, malo je težak bio, ali sam se potrudila da ga dobro uradim, kaže Lena S. Planira da upiše Hemijsku školu i napominje da se malo plaši testa iz matematike koji polaže u utorak. Matematika mi ide malo teže, ali potrudiću se da što više i bolje uradim i što

više poena dobijem da bih mogla da upišem srednju školu, ističe sagovornica Kurira.

Za Andreja i Filipa test iz srpskog jezika nije bio težak. Među prvim osmacima su izašli iz škole nakon polaganja testa iz srpskog jezika.

„ Pa nije ni preteško, ali nije ni prelako. Planiram da upišem gimnaziju, jezički smer“, kaže Andrej dodajući da se ne plaši testa iz matematike i kaže da nema problem sa matematikom.

1/8 Vidi galeriju Polaganje male mature u Vranju Foto: T.s.

Njegov drug Filip planira da upiše Tehničku školu, saobraćajni smer. „Ne nije bilo teško dobro sam uradio“, kratak je Filip.

Završni ispit koji je organizovan 15, 16. i 17. juna počeo je polaganjem testa iz srpskog jezika. U OŠ „1. Maj“ Vrtogoš koja se nalazi na području Grada Vranja završni ispit polaže 27 učenika.

„Završni ispit je organizovan 15, 16. i 17. juna. Prvog dana se polagao test iz srpskog jezika. U našoj školi ukupno je polagalo 27 učenika. Završni ispit je uspešno realizovan i ovom prilikom bih želeo da se zahvalim svim učenicima na uloženom trudu, odgovornosti i ozbiljnosti koju su pokazali tokom polaganja. Ovaj ispit za njih predstavlja jedan veoma važan korak u njihovom školovanju, a samim tim i priliku da pokažu stečena znanja i veštine. Takođe upućujem i zahvalnost svim dežurnim nastavnicima i akterima današnjeg ispita koji su svojim radom posvećenošću, profesionalnim odnosom doprineli da ceo proces protekne u najboljem redu“, ističe Ivica Mitić, direktor OŠ „1. Maj“ Vrtogoš i dodaje:

„Nakon ovog testa sutra učenici polažu test iz matematike, a trećeg dana u sredu test iz trećag predmeta. Posle toga sledi period obrade i objavljivanje rezultata, međutim bez obzira na ostvareni uspeh važno je da učenici budu ponosni na trud i zalaganje. Želim im puno uspeha u nastavku školovanja i ostvarivanju svojih ciljeva i ono što želim da kažem na kraju da je ovaj današnji dan, današnji ispit protekao vrlo mirno, organizovano i u skladu sa propisanim procedurama“, napominje sagovornik.