"ZA NEKE LAK, ZA NEKE, BOGAMI, TEŽAK" Evo šta kažu vranjski osmaci o prvom danu male mature (FOTO)
U vranjskim osnovnim školama danas je počelo polaganje završnog ispita za osmake, buduće srednjoškolce. Evo i prvih utisaka iz Vranja.
„Bio je super test, malo je težak bio, ali sam se potrudila da ga dobro uradim, kaže Lena S. Planira da upiše Hemijsku školu i napominje da se malo plaši testa iz matematike koji polaže u utorak. Matematika mi ide malo teže, ali potrudiću se da što više i bolje uradim i što
više poena dobijem da bih mogla da upišem srednju školu, ističe sagovornica Kurira.
Za Andreja i Filipa test iz srpskog jezika nije bio težak. Među prvim osmacima su izašli iz škole nakon polaganja testa iz srpskog jezika.
„ Pa nije ni preteško, ali nije ni prelako. Planiram da upišem gimnaziju, jezički smer“, kaže Andrej dodajući da se ne plaši testa iz matematike i kaže da nema problem sa matematikom.
Njegov drug Filip planira da upiše Tehničku školu, saobraćajni smer. „Ne nije bilo teško dobro sam uradio“, kratak je Filip.
Završni ispit koji je organizovan 15, 16. i 17. juna počeo je polaganjem testa iz srpskog jezika. U OŠ „1. Maj“ Vrtogoš koja se nalazi na području Grada Vranja završni ispit polaže 27 učenika.
„Završni ispit je organizovan 15, 16. i 17. juna. Prvog dana se polagao test iz srpskog jezika. U našoj školi ukupno je polagalo 27 učenika. Završni ispit je uspešno realizovan i ovom prilikom bih želeo da se zahvalim svim učenicima na uloženom trudu, odgovornosti i ozbiljnosti koju su pokazali tokom polaganja. Ovaj ispit za njih predstavlja jedan veoma važan korak u njihovom školovanju, a samim tim i priliku da pokažu stečena znanja i veštine. Takođe upućujem i zahvalnost svim dežurnim nastavnicima i akterima današnjeg ispita koji su svojim radom posvećenošću, profesionalnim odnosom doprineli da ceo proces protekne u najboljem redu“, ističe Ivica Mitić, direktor OŠ „1. Maj“ Vrtogoš i dodaje:
„Nakon ovog testa sutra učenici polažu test iz matematike, a trećeg dana u sredu test iz trećag predmeta. Posle toga sledi period obrade i objavljivanje rezultata, međutim bez obzira na ostvareni uspeh važno je da učenici budu ponosni na trud i zalaganje. Želim im puno uspeha u nastavku školovanja i ostvarivanju svojih ciljeva i ono što želim da kažem na kraju da je ovaj današnji dan, današnji ispit protekao vrlo mirno, organizovano i u skladu sa propisanim procedurama“, napominje sagovornik.
Kurir.rs