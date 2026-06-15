Superćelija je najjača bila u okolini naselja Futog.
Srbija
NEVEROVATAN SNIMAK SUPERĆELIJE IZNAD NOVOG SADA: Ovako je izgledao najjači oblak u jučerašnjem talasu oluja (VIDEO)
Slušaj vest
Najjači oblak u jučerašnjem talasu oluja preko Panonske nizije je prešao preko Novog Sada, sa najjačim nevremenom nekoliko kilometara jugozapadno od grada.
Na svojoj putanji kroz jugozapad Zapadnobačkog okruga, Južnobački okrug i Sremski okrug, superćelija je najjača bila u okolini naselja Futog, objavio je Hailz Srbija.
"Sa odrazom od 70 dBZ koji je u regionu Novog Sada dostigao visinu od 10 km unutar oblaka, oluja je, sasvim sigurno, proizvela ekstremno vreme u vidu krupnog grada nošenog orkanskim vetrom. Ubrzani video snimak @nevremeteam prikazuje premeštanje velikog mezociklona oluje u regionu Novog Sada", dodaju oni.
Kurir.rs/Instagram hailz_srbija/Video: nevremeteam
Reaguj
Komentariši