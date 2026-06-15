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Najjači oblak u jučerašnjem talasu oluja preko Panonske nizije je prešao preko Novog Sada, sa najjačim nevremenom nekoliko kilometara jugozapadno od grada.

Na svojoj putanji kroz jugozapad Zapadnobačkog okruga, Južnobački okrug i Sremski okrug, superćelija je najjača bila u okolini naselja Futog, objavio je Hailz Srbija.

"Sa odrazom od 70 dBZ koji je u regionu Novog Sada dostigao visinu od 10 km unutar oblaka, oluja je, sasvim sigurno, proizvela ekstremno vreme u vidu krupnog grada nošenog orkanskim vetrom. Ubrzani video snimak @nevremeteam prikazuje premeštanje velikog mezociklona oluje u regionu Novog Sada", dodaju oni.

Kurir.rs/Instagram hailz_srbija/Video: nevremeteam

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