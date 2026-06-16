Stara veština koja se neguje s ljubavlju i koja zanima sve više dečaka i devojčica.
lepo druženje
ODRŽANA PETA FIJAKERIJADA U TOVARIŠEVU: Posetioci uživali sa punih tribina u lepim konjima, fijakerima i tradiciji (VIDEO)
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Proteklog vikenda u Tovariševu održana je peta Fijakerijada.
Manifestacija je održana u organizaciji Udruženja "Tovariški lipicaner" na na fudbalskom stadionu u Tovariševu.
Foto: Youtube Printscreen/BAP vesti
Fijakerijada je okupila veliki broj ljubitelja konja i fijakera.
Stara veština koja se neguje s ljubavlju i koja zanima sve više dečaka i devojčica.
Kurir.rs/BAP vesti
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