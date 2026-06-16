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Proteklog vikenda u Tovariševu održana je peta Fijakerijada.

Manifestacija je održana u organizaciji Udruženja "Tovariški lipicaner" na na fudbalskom stadionu u Tovariševu.

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Foto: Youtube Printscreen/BAP vesti

Fijakerijada je okupila veliki broj ljubitelja konja i fijakera.

Stara veština koja se neguje s ljubavlju i koja zanima sve više dečaka i devojčica.

Kurir.rs/BAP vesti

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