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LOZNICA – Veliki Međunarodni šahovski turnir ''Loznica open 2026.'' otvoren je juče u okviru programa obeležavanja Dana grada u svečanoj sali Ustanove za fizičku kulturu ''Lagator''. Za šahovskim tablama našlo se više od 250 šahista različitih generacija iz Srbije i regiona, među njima je desetak velemajstora, a više od 40 je sa nekom od šahovskih titula.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, ocenio je kao ''fenomenalno'' da se ovoliki broj šahista okupi na jednom mestu, ''i to radnim danom'', i da je posebno važno učešće velikog broja dece.

- Šah ne poznaje ni veru, ni naciju, ni boju kože, ni političko opredeljenje, ni ko za koga navija. Svi smo mi jedan rod, gens una sumus – to je naš moto. Šah je u velikoj ekspanziji, zahvaljujući gradu Loznici i gradonačelnici Dragani Lukić, koja je prepoznala šah kao jednu dobru, kvalitetnu i dobru priču za našu decu, da se razvijaju u najboljem mogućem pravcu. Jedva čekam da počnu šahovske borbe i da pošaljemo poruku da je šah poput mostova, igra koja spaja ljude za čitav život. Lepo je znati da je Loznica šahovska oaza koju treba da gajimo svi zajedno, čuvamo, još više unapredimo, da uvek ostavimo dovoljno prostora i za dogodine, da nas bude i više, da bude i kvalitetnije – kazao je Jorgić.

1/8 Vidi galeriju Loznica Open 2026: Otvoren veliki međunarodni šahovski turnir Foto: T.Ilić

On je podsetio da Šahovski savez Srbije, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, organizuje program obuke nastavnika ''Šah - više od igre'', koji će u Loznici biti održan 25. juna, namenjen nastavnicima koji imaju afiniteta da od naredne školske godine realizuju ovu slobodnu nastavnu aktivnost i kazao da je ponosan na podatak da ih se 60 prijavilo u lozničkom kraju. Najavio je mogućnost da Loznica bude domaćin Pojedinačnog prvenstva za žene i ugosti deset najboljih šahistkinja Srbije. Turnir su povlačenjem prvih poteza zvanično otvorili Jergić i Lukićeva koja je podsetila da je Loznica grad sporta, boksa, rukometa, ali i šaha.

- Šah je izuzetno važan za mlade i raduje me inicijativa Šahovskog saveza i Ministarstva prosvete da šah uvedemo u škole. Kroz šah mladi uče da strateški razmišljaju, predviđaju unapred svoje korake, ali i korake protivnika. To su veštine koje mogu poneti i preneti i kroz sticanje obrazovanja, posao kojim se budu bavili, ali i kroz život, suočavajući se sa izazovima koje on donosi. Mi u Loznici šah ne posmatramo samo kao sportsku disciplinu, već kao našu kulturnu tradiciju. Aktivno podržavamo pet šahovskih klubova na teritoriji grada, a neki od njih imaju tradiciju dužu od pola veka. Kroz finansiranje takmičenja i klubova, to je ulaganje u obrazovanje i razvoj mladih ljudi – rekla je gradonačelnica.

Nagradni fond je 250.000 dinara, obezbeđene su novčane nagrade za šesnaest prvoplasiranih, prvo mesto 50.000, drugo 40.000 i treće 30.000, sve do 3.000 dinara. Igra se po Rapid sistemu 10 plus 5, u devet kola, tempo igre je deset minuta po igraču, plus pet sekundi za svaki odigrani potez.