DRAMA NA TARI! ŽENA SA DETETOM (3) OČI U OČI SA STRAŠNOM ZVERI! Opisala nesvakidašnje iskustvo, pa istakla KLJUČNU STVAR: "Bila je spremna da napadne" (FOTO)
Na planini Tari došlo je do neprijatne situacije kada se žena, tokom šetnje sa trogodišnjim detetom, neočekivano susrela sa medvedom.
Kako navodi, ozbiljna nezgoda je izbegnuta u poslednjem trenutku.
Ona je potom uputila upozorenje drugim posetiocima ove planine, a svoje iskustvo podelila je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare“.
- Ljudi koji šetate i Tarom, povedite računa, moje trogodišnje dete i ja smo pre osam dana tokom šetnje na Zaovinama prema zaseoku Donje Karaklije naišle u sumi na medveda, bio je samo na 30 metara udaljen od nas! Viša sila i moje iskontrolisano ponašanje su nam pomogli da se bez posledica sklonimo sa tog mesta. Medved je bio propet, ali mečići u tom momentu nisu bili pored njega, pa smo dobro prošle. Slike su od istog dana popodne samo, meštanin je kolima naišao baš tu na istom mestu i zatekao na putu njene mečiće, a potom i istu tu mečku koja je bila spremna da ga napadne - navela je ona u objavi, uz priložene fotografije.
Šta uraditi ako sretnete medveda?
Stručnjaci iz Nacionalnog parka Tara stalno apeluju na posetioce da poštuju pravila ponašanja u prirodi. U slučaju susreta sa medvedom, najvažnije je ostati pribran i izbegavati nagle pokrete ili trčanje, jer medved u stanju panike može čoveka doživeti kao plen ili pretnju.
Preporučuje se smirenost, izbegavanje direktnog kontakta očima i polako povlačenje unazad, što je, prema navodima, učinila i majka koja je uspela da zaštiti sebe i svoje trogodišnje dete.
Kurir.rs