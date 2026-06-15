- Ljudi koji šetate i Tarom, povedite računa, moje trogodišnje dete i ja smo pre osam dana tokom šetnje na Zaovinama prema zaseoku Donje Karaklije naišle u sumi na medveda, bio je samo na 30 metara udaljen od nas! Viša sila i moje iskontrolisano ponašanje su nam pomogli da se bez posledica sklonimo sa tog mesta. Medved je bio propet, ali mečići u tom momentu nisu bili pored njega, pa smo dobro prošle. Slike su od istog dana popodne samo, meštanin je kolima naišao baš tu na istom mestu i zatekao na putu njene mečiće, a potom i istu tu mečku koja je bila spremna da ga napadne - navela je ona u objavi, uz priložene fotografije.