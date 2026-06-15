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Na planini Tari došlo je do neprijatne situacije kada se žena, tokom šetnje sa trogodišnjim detetom, neočekivano susrela sa medvedom.

Kako navodi, ozbiljna nezgoda je izbegnuta u poslednjem trenutku. 

Ona je potom uputila upozorenje drugim posetiocima ove planine, a svoje iskustvo podelila je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare“.

- Ljudi koji šetate i Tarom, povedite računa, moje trogodišnje dete i ja smo pre osam dana tokom šetnje na Zaovinama prema zaseoku Donje Karaklije naišle u sumi na medveda, bio je samo na 30 metara udaljen od nas! Viša sila i moje iskontrolisano ponašanje su nam pomogli da se bez posledica sklonimo sa tog mesta. Medved je bio propet, ali mečići u tom momentu nisu bili pored njega, pa smo dobro prošle. Slike su od istog dana popodne samo, meštanin je kolima naišao baš tu na istom mestu i zatekao na putu njene mečiće, a potom i istu tu mečku koja je bila spremna da ga napadne - navela je ona u objavi, uz priložene fotografije.

Medved na Tari
Medved na Tari Foto: Printscreen Facebook/Ljubitelji planine Tare

Šta uraditi ako sretnete medveda?

Stručnjaci iz Nacionalnog parka Tara stalno apeluju na posetioce da poštuju pravila ponašanja u prirodi. U slučaju susreta sa medvedom, najvažnije je ostati pribran i izbegavati nagle pokrete ili trčanje, jer medved u stanju panike može čoveka doživeti kao plen ili pretnju.

Preporučuje se smirenost, izbegavanje direktnog kontakta očima i polako povlačenje unazad, što je, prema navodima, učinila i majka koja je uspela da zaštiti sebe i svoje trogodišnje dete.

Kurir.rs

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