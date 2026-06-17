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Generalni direktor Trayal Korporacije i predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić učestvovao je na Mozambik–EU poslovnom forumu, koji je održan u Maputu, glavnom gradu Mozambika, pod sloganom "Partnerstvo za zeleni rast: Otključavanje održivih investicija“.

Ovo je jedan od najznačajnijih privrednih događaja posvećenih unapređenju ekonomskih odnosa između Evropske unije i Afrike, koji okuplja predstavnike vlada, poslovnih udruženja, investitore, razvojne finansijske institucije i kompanije iz Evrope i Afrike.

Na forumu su učestvovali funkcioneri države domaćina, zajedno sa visokim zvaničnicima Evropske unije, potvrđujući strateški značaj partnerstva Evropske unije i afričkih zemalja u oblasti trgovine, investicija i održivog razvoja.

- Događaj se organizuje u okviru inicijative Evropske unije Global Gateway, koja predstavlja evropsku strategiju za podsticanje održivih investicija i jačanje međunarodne povezanosti kroz razvoj infrastrukture, energetike, digitalizacije, transporta i ljudskih kapaciteta. Forum je usmeren na mobilisanje investicija i povezivanje privrednih subjekata sa konkretnim poslovnim i investicionim mogućnostima u Mozambiku i širem regionu južne Afrike, izjavio je Miloš Nenezić, generalni direktor Tajal korporacije i predsednik Unije poslodavaca Srbije.