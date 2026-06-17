Odluku o dodeljivanju nagrade pročitala je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. Mitropolit kruševački David Perović rođen je 1953. u Đurakovcu, u Metohiji. Bogoslovske studije završio je na Bogoslovskom fakultetu SPC u Beogradu i istovremeno svoje sedmogodišnje iskušeništvo. Monaški postrig primio je u Carskoj Lavri Visoki Dečani. Doktorsku disertaciju pripremao je na Teološkoj školi Univerziteta u Atini, a odbranio je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prevodi bogoslovske članke, studije i knjige sa grčkog, francuskog, engleskog i ruskog jezika. Sarađivao je kao stručni konsultant i koautor u stvaranju dokumentarnih filmova i TV emisija i serijala.