ZA IZUZETNI DOPRINOS SPC: Belovodska rozeta dodeljena arhiepiskopu i mitropolitu Davidu
Programski savet "Belovodske rozete“ doneo je odluku o dobitniku nagrade ove prestižne trdicionalne kulturne manifestacije. Ovogodišnji dobitnik je arhiepiskop i mitropolit kruševački David Perović zbog izuzetnog doprinosa Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji se ogleda kroz istorijsko očuvanje vere, kulturne baštine, prosvetni rad i duhovno rukovođenje.
Odluku o dodeljivanju nagrade pročitala je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. Mitropolit kruševački David Perović rođen je 1953. u Đurakovcu, u Metohiji. Bogoslovske studije završio je na Bogoslovskom fakultetu SPC u Beogradu i istovremeno svoje sedmogodišnje iskušeništvo. Monaški postrig primio je u Carskoj Lavri Visoki Dečani. Doktorsku disertaciju pripremao je na Teološkoj školi Univerziteta u Atini, a odbranio je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prevodi bogoslovske članke, studije i knjige sa grčkog, francuskog, engleskog i ruskog jezika. Sarađivao je kao stručni konsultant i koautor u stvaranju dokumentarnih filmova i TV emisija i serijala.
Od 2024. odlukom Svetog Arhijerejskog Sabora, kao eparhijski Arhijerej kruševačke Episkopije nosi titulu Arhiepiskop i Mitropolit kruševački.
Organizator kulturno – umetničke manifestacije i sportske "Belovodska rozeta“ je Mesna zajednica Bela Voda zajedno sa KCK, a pokrovitelj Grad Kruševac. Pokrenuta je 1976. godine u cilju afirmacije kulturno – umetničkog stvaralaštva, nasleđa, klesarske i graditeljske tradicije moravske škole.
"Belovodska rozeta“ traje 3 dana, a održava se druge sedmice u julu. Arhiepiskopu i Mitropolitu Davidu nagrada će biti uručena 18. jula u amfiteatru Bele Vode.