Gradsko pozorište Varvarin užurbano radi na uređenju poslovnog prostora, koji je dobio od Opštine Varvarin. U pitanju su prostorije u suterenu Opštinske biblioteke, koji je nekada bio “Poetski mini atelje”, a planiran je za organizaciju različitih kulturnih i umetničkih programa.

- Zahvaljujući podršci donatora, do sada je reparirano 30 stolica, dok se završetak radova na drugom kontigentu očekuje u narednih nekoliko dana. Pored toga, nastavljaju se aktivnosti na uređenju infrastrukture i stvaranju boljih uslova za rad i okupljanje ljubitelja pozorišne umetnosti. Nabavljena je pumpa za otpadnu vodu kako bi bio osposobljen mokri čvor koji nije u funkciji više od deset godina. Takođe, obezbeđen je i materijal neophodan za uređenje male scene. Nabavljen je i materijal za uređivanje male scene, izjavio je upravnik Gradskog pozorišta Varvarin Zoran Obradović.