Za 20. jun u Aleksandrovcu održače se velika međunarodna privredno turistička manifestacija “Festival vina 2026.”, koji će okupiti mnogobrojne izlagače iz Srbije i inostranstva.

Na festivalu će se predstaviti najbolji vinari iz Župe, a očekuje se i dolazak velikog broja vinara iz regiona i drugih zemalja. Ovo je jedinstveni vinarski sajam u ovom delu Srbije na kojem će izlagači i posetioci uživati i u brojnim kulturno-zabavnim programima za sve uzraste.