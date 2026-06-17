Srbija
"FESTIVAL VINA 2026" U ALEKSANDROVCU: Za 20. jun zakazana svetska privredno turistička manifestacija
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Za 20. jun u Aleksandrovcu održače se velika međunarodna privredno turistička manifestacija “Festival vina 2026.”, koji će okupiti mnogobrojne izlagače iz Srbije i inostranstva.
Na festivalu će se predstaviti najbolji vinari iz Župe, a očekuje se i dolazak velikog broja vinara iz regiona i drugih zemalja. Ovo je jedinstveni vinarski sajam u ovom delu Srbije na kojem će izlagači i posetioci uživati i u brojnim kulturno-zabavnim programima za sve uzraste.
Program ove tradicionalne manifestacije u srpskoj prestonici vinogradrstva i vinarstva sačinjen je i od raznih obrazovnih programa za proizvođače i ljubitelje božanskog napitka.
Inače, na teritoriji opštine Aleksandrovac registrovano je oko 70 vrhunskih vinarija.
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