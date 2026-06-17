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Vidovdanski sajam sporta počeo je okupljanjem sportista u centru grada i defileom do Bagdale gde je pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić otvorila ovu tradicionalnu manifestaciju.

- Grad Kruševac će uvek uvek promovisati sportske organizacije i klubove. Kruševac je oduvek bio grad sporta, grad šampiona i grad koji prepoznaje značaj fizičke aktivnosti i zdravih stilova života. Upravo zato, kroz Vidovdanski sajam sporta, promovišemo sportske organizacije i klubove našeg grada, sa željom da deci i mladima pružimo priliku da se upoznaju sa različitim sportovima i izaberu put koji će im doneti zdravlje, samopouzdanje, prijateljstva i uspehe - kazala je Plavšić.

Na ovogodišnjem Vidovdanskom sajmu sporta više od 40 sportskih udruženja imala su priliku da predstave 20 sportova, disciplina, kao i svoja dostignuća i rezultate rada okupljenim građanima Kruševca, koji su na taj način mogli da nauče više o košarci, fudbalu, vodenim sportovima, stonom tenisu, borilačkim sportovima, gimnastici, mačevanju i drugim.

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