Slušaj vest

Na gradskom kupalištu o kome se stara Ustanova za fizičku kulturu ''Lagator'' danas je zvanično počela 19. kupališna sezona koja će trajati do poslednjeg dana avgusta. Na olimpijskom i dečjem bazenu odmah je bilo kupača, uglavnom dece, koja su po sunčanom jutru uživala u prvom ovogodišnjem brčkanju.

Sezonu je otvorila gradonačelnica Dragana Lukić u društvu nekadašnjeg vaterpolo reprezentativca Nikole Rađena, a grupa dece koja je prošlo leto završila obuku zaplivala je i time označila da će naredna dva i po meseca ovo biti mesto svakodnevnog bega od letnjih vrelina. Otvaranje nove kupališne sezone lep je način da se započne Dan grada, 16. Jun, koji danas Loznica slavi uz veliki jubilej, 160 godina od kako je dobijen status varoši, kazala je Lukićeva i podsetila da je Loznica grad koji ulaže u sport i u zdrave stilove života gradeći potrebnu infrastrukturu.

Rađen je potvrdio da će biti prisutan na ovogodišnjoj školici plivanja i istakao da je veoma važno okupljati ljude oko zdravih navika, na bezbednom i sigurnom mestu. O poseticioma na kupalištu brine devet licenciranih spasilaca i prateće medicinsko osoblje, a redovnu kontrolu kvaliteta vode obavlja šabački Zavod za javno zdravlje. Od 22. juna počinje besplatna obuka neplivača, kao i stilova plivanja gde za deset časova treba platiti dve hiljade dinara. Lani je besplatnu obuku neplivača prošlo je 120 polaznika, a 80 je usavršilo stilove, a sličan broj očekuje se i sada. Do sada je u 18. sezona ovde proplivalo nešto više od 4.000 dece neplivača. Za decu do sedam godina ulaz ostaje besplatan kao što je od otvaranja gradskog kupališta, dnevna ulaznica je skuplja za 50 dinara, pa je 250 dinara. Nove su i cene sezonskih karata koje su skuplje za 500 dinara, za đake i studente su 4.000, a odrasle 5.000 dinara.