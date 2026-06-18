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Svečanom akademijom u Vukovom domu kulture obeležen je Dan grada 16. jun, i 160. godišnjica otkako je Loznica dobila status varošice, a najuspešnijim kolektivima i pojedincima uručene su povelje i plakete, najviša gradska priznanja. Imamo razlog da budemo ponosni na put koji je Loznica prešla.

- Ponosni na one koji su je gradili pre nas, učitelje koji su prenosili znanje, radnike koji su stvarali i gradili, domaćine koji su čuvali svoje porodice i svoj kraj, na umetnike, sportiste, lekare, privrednike, sve ljude koji su svojim radom ostavili trag u istoriji našeg grada - rekla je na početku akademije gradonačelnica Dragana Lukić.

Prema njenim rečima ovde su se susretali putevi i ljudi, tradicija i napredak, iskustvo starijih i energija novih generacija. Na prostoru koji su oblikovali Drina, Jadar, Cer i Gučevo, nastajao je grad koji je znao da sačuva identitet, ali i prepozna vreme koje dolazi.

- Danas je Loznica grad koji se razvija, gradi i povezuje, koji veruje da se napredak ne meri samo novim objektima i investicijama, već i kvalitetom života svojih ljudi, jer grad čine ljudi koji u njemu žive. Ono što je u Loznici pokrenuto i ostvareno rezultat je podrške države i predsednika Aleksandra Vučića, koja je omogućila da ti projekti budu završeni. U svetu koji se brzo menja, uspešni su gradovi koji umeju da prepoznaju prilike i da sarađuju. Zato Loznica danas sa ponosom gradi i neguje prijateljske odnose sa gradovima i partnerima širom sveta, uverena da se najveći rezultati postižu onda kada se znanje, iskustvo i dobra volja dele. Kada pogledamo Loznicu, vidimo grad koji je kroz vekove sačuvao svoj identitet i istovremeno našao svoje mesto u savremenom svetu. Grad koji poštuje svoje korene, ali svoje horizonte ne ograničava granicama. Na nama je da te vrednosti sačuvamo i prenesemo dalje. Zato večeras ne slavimo samo 160 godina jednog statusa. Slavimo sve ono što Loznica jeste danas - rekla je pored ostalog gradonačelnica.

1/9 Vidi galeriju Dan grada Loznice Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Čestitajući Lozničanima njihov dan ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Paunović podsetila je da je ovaj kraj Srbiji podario velikane čija su dela oblikovala naš nacionalni identitet, Vuka, Cvijića, heroje od Ante Bogićevića do Momčila Gavrića.

- Danas slavimo ljude, tradiciju, kulturu i veoma bogatu istoriju Loznice, sve ono što je ovaj grad dao Srbiji i što i danas daje. Na nama je da čuvamo dobijeno nasleđe, ali i stvaramo uslove za novi razvoj, bolji kvalitet života i nove prilike za buduće generacije. Ovo ministarstvo ostaje pouzdan partner Loznici u svim tim nastojanjima – kazala je ministarka.

Čestitke je uputila i Suzana Paunović, generalna sekretarka predsednika Republike Srbije koje kazala da je 16. jun simbol rođenja moderne Loznice koja uspešno spaja vekovnu tradiciju sa vizijom budućnosti.

- Istorija ovog grada je veličanstvena hronika borbe za slobodu i velike stvaralačke snage koja je iznedrila umove koji su zadužili čitavo čovečanstvo. Loznica je uvek bila i ostala slobodarsko mesto. U proteklih 14 godina pretrpela je najveću i najsveobuhvatniju ekonomsku i infrastrukturnu promenu u svojoj modernoj istoriji. Loznica je od nekadašnjeg privrednog zapećka postala najveća investiciona baza, investicioni centar Srbije i motor razvoja čitavog podneblja. Ona danas živi svoje zlatno doba napretka, sigurnosti i pobede - kazala je ona.

Nagrade i priznanja:

Na svečanosti su dodeljena najviša gradska priznanja. Povelja grada, kao najviše priznanje, uručena je prof. dr Zoranu Radovanoviću, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i jednom od najuglednijih stručnjaka u oblasti onkološke hirurgije. Plaketa je pripala elektromonterima „Elektrodistribucije Srbije“, ogranak Loznica, Vatrogasno-spasilačkoj jedinici Loznica, Andriji Jorgiću, predsedniku Šahovskog saveza Srbije, naučnici Dragani Žarković, Željku R. Andriću, operskom pevaču, i direktoru Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Đorđu Pavloviću, dirigentu Opere i baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, privredniku iz Čokešine Dejanu Radanoviću, Milici Aleksić, gimnazijalki, Jovanu Cvetanoviću, reprezentativcu Srbije u džiu-džici i svetskom šampionu, kao i MRK Loznica. U ime nagrađenih zahvalio se prof. dr Radovanović koji je kazao da nagrada koja dolazi od rodnog grada ima posebnu vrednost. U umetničkom programu nastupio je umetnički ansambl Ministarstva odbrane ''Stanislav Binički'', sa solistima Ljubicom Vraneš, mecosopranom, i Dragoljubom Bajićem, bas.

Svečanosti povodom Dana grada prisustvovali su predstavnici državnih institucija, lokalnih samouprava, verskih zajednica, javnog i kulturnog života, kao i brojni građani.

Loznica od 2002. obeležava 16. jun kao Dan grada. Tog datuma se hatišerifom iz 1833. ona ponovo našla u sastavu Srbije, a 16. juna 1866. od turske kasabe postala je varošica. Status grada ima od 29. decembra 2007. godine.