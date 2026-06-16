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Kada se na Lubničkom putu kod Zaječara, dogodila teška saobraćajna nesreća, među vozačima koji su se zatekli u koloni bio je i vatrogasac-spasilac. Danas su se, prvi put posle nesreće, pred kamerama RTS-a sreli čovek koji je pritekao u pomoć i žena kojoj je spasao život.

Susret ispunjen emocijama i sećanjima na događaj koji je mogao da se završi mnogo tragičnije. Trenuci nakon saobraćajne nesreće često odlučuju o ishodu. Upravo u takvim okolnostima, na , pomoć je stigla od čoveka koji se slučajno zatekao na mestu događaja.

Silina sudara pomerila je vozačevo sedište unapred, ostavljajući ženu priklještenu uz volan i bez mogućnosti da sama izađe iz automobila, a svaki minut bio je dragocen.

1/8 Vidi galeriju Vatrogasac heroj spasio život ženi nakon saobraćajke Foto: Printscreen RTS

- Video sam šta se dešava sa vozilom, njenu levu nogu sam vratio u vozilo, pošto je leva noga bila van vozila. Onda sam osmotrio situaciju sa desnom nogom da vidim kako da je izvučem. Nakon toga sam doneo odluku da probam, da pokušam, što se ispostavilo da je uspešno - kaže Dragan Živanović iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Zaječaru.

Za razliku od vatrogasca, koji se i danas seća svakog koraka akcije spasavanja, njena sećanja na nesreću ostala su u fragmentima.

Događaje koji su usledili nakon sudara rekonstruisala je iz priča onih koji su joj tog dana pritekli u pomoć.

Foto: Printscreen RTS

- Vraćajući se s posla na bukvalno 200 metara od kuće, samo sam videla svetlost i osetila jak udarac. To je bilo to čega se sećam, ne sećam se ničeg drugog do buđenja u bolnici na intenzivnoj nezi. Hvala dragom Bogu što me sačuvao, hvala njemu što je naišao u pravom trenutku da me izvuče kako treba, jer bilo ko drugi daje, mogao je samo još više da me povredi - rekla je Violeta Ristić iz Zaječara.

Dragan Živanović nije bio na zadatku, ali jeste bio tamo gde je bio najpotrebniji.