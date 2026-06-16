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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je danas radove na obnovi Spomen-kuće u okviru Memorijalnog kompleksa Spomen-groblja u Sremskoj Mitrovici, za čiju je revitalizaciju Ministarstvo izdvojilo sedam miliona dinara. Tom prilikom najavljena su i nova ulaganja u očuvanje istorijskog nasleđa širom Srema.

Obilasku su prisustvovali zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice Danica Nedić i direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica Ilija Nedić.

Ministarka je izrazila zadovoljstvo dinamikom radova i podsetila da je objekat pre samo nekoliko meseci bio u veoma lošem stanju.

- Poslednji put sam ovde bila pre sedam i po meseci. Tada je ova prostorija izgledala potpuno drugačije, bila je ruinirana i zapuštena. Zahvaljujući velikom angažovanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Grada Sremska Mitrovica uspešno su realizovana sredstva koja je Ministarstvo opredelilo u iznosu od sedam miliona dinara. Danas možemo da vidimo konkretne rezultate tog rada - rekla je ministarka.

Nova ulaganja u Srem

Ministarka Đurđević Stamenkovski najavila je i dodatna sredstva za obnovu memorijalnih lokaliteta u Sremu.

- Opredelili smo dodatnih pet miliona dinara za obnovu spomenika "Svetionik" u Surduku. Želimo da širom Srema stvaramo mesta koja čuvaju uspomenu na naše pretke i podsećaju na vrednosti za koje su se borili - poručila je ministarka.

Kako je istakla, memorijalni kompleksi predstavljaju važan deo očuvanja nacionalnog identiteta i kulture sećanja.

Svaka spomen-kuća, svaki memorijal i svako obeležje predstavljaju naš odgovor na pokušaje zaborava istorije. To su mesta koja čuvaju nacionalni ponos i dostojanstvo. Pokazujemo da smo narod koji poštuje svoju prošlost i upravo na tim temeljima gradi budućnost - rekla je ona.

1/6 Vidi galeriju Ministarka Đurđević Stamenkovski u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir.rs/D.Š.

"Sloboda je skuplje plaćena nego što mislimo"

Govoreći o značaju Memorijalnog kompleksa u Sremskoj Mitrovici, ministarka je posebno ukazala na stradanja srpskog naroda tokom Drugog svetskog rata.

- Sloboda nije nešto što se podrazumeva. Ona nije data jednom zauvek, već je vrednost koja je skupo plaćena i koju smo dužni da sačuvamo. Kada znamo kolika je žrtva podneta da bismo danas živeli u slobodi, onda mnogo više cenimo ono što imamo - poručila je Đurđević Stamenkovski.

Zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice Danica Nedić zahvalila je Ministarstvu na podršci i naglasila da je obnova Spomen-kuće jedan od najvažnijih projekata očuvanja istorijskog nasleđa u gradu.

- Sedam miliona dinara nisu mala sredstva i nadam se da ćemo uz podršku Ministarstva i Grada završiti ovaj značajan projekat. Naš cilj je da buduće generacije, učenici, studenti i svi posetioci Sremske Mitrovice mogu da saznaju šta se događalo tokom Drugog svetskog rata i kakva su stradanja pretrpeli ljudi na ovom prostoru - rekla je Nedić.

Ona je podsetila da je Spomen-kuću projektovao čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović kao sastavni deo memorijalnog kompleksa.

- Imamo utisak da mladi danas nisu dovoljno svesni razmera tragedije koja se ovde dogodila. Zato želimo da kroz savremenu muzejsku postavku i sadržaje prilagođene generacijama 21. veka sačuvamo sećanje na žrtve i približimo istorijske činjenice mladima - istakla je ona.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Otvaranje u novembru

Prema planovima, završetak radova i otvaranje obnovljene muzejske postavke očekuje se u novembru, simbolično na Dan grada Sremske Mitrovice.

Istog dana u prostorijama Zavoda za zaštitu spomenika kulture potpisan je i ugovor kojim je obezbeđeno dodatnih pet miliona dinara za kompletnu obnovu spomenika "Svetionik" u Surduku, na teritoriji opštine Stara Pazova.

Prema najavama, radovi na ovom spomen-obeležju deo su šireg programa obnove memorijalnih kompleksa i istorijskih lokaliteta širom Srema.