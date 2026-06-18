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U ulicama Branka Krsmanovića i Blagoja Parovića u Nišu počela je zamena dotrajalog toplovoda izgrađenog još 1983. godine. Radovi obuhvataju 290 metara trase, dok će zbog rekonstrukcije toplovodne mreže u Zetskoj ulici od 17. juna biti obustavljen saobrćaj.

Kako je saopšteno iz JKP "Gradska toplana“, toplovodna mreža menja se za zgrade od broja 2 do 10 u Ulici Branka Krsmanovića i od broja 14 do 18 u Ulici Blagoja Parovića. Reč je o cevima koje su u upotrebi duže od četiri decenije, a odluka o njihovoj zameni doneta je nakon više intervencija i kvarova na ovom području.

Nebojša Videnović, pomoćnik direktora za proizvodnju, održavanje i kontrolu u JKP „Gradska toplana“, naveo je da je starost toplovoda, uprkos tome što je mreža dugo dobro funkcionisala, učinila zamenu neophodnom.

- Ovaj toplovod izgrađen je 1983. godine. Videli smo da je zamena potrebna zbog nekoliko intervencija koje smo imali na ovom području. Starost je učinila svoje i mreža jednostavno mora da bude zamenjena - rekao je Videnović.

Foto: Grad Niš

Toplovod je prečnika DN 125, a ukupna dužina trase na kojoj se izvode radovi iznosi 290 metara. Planirana je i rekonstrukcija mreže sa druge strane Ulice Branka Krsmanovića, od broja 3 do 11.

Ti radovi biće usklađeni sa uređenjem parking prostora i zelenih površina, kako bi svi infrastrukturni zahvati bili izvedeni istovremeno i kako bi se izbeglo ponovno raskopavanje ulice.

Završetak radova očekuje se početkom jula, nakon čega će modernizacija toplovodne mreže biti nastavljena i u drugim delovima Niša.

Živojin Tasić, vršilac dužnosti direktora JKP "Gradska toplana" Foto: Kurir Televizija

Živojin Tasić, vršilac dužnosti direktora JKP "Gradska toplana", najavio je da će nakon završetka ovog projekta uslediti zamena toplovoda u ulicama Generala Bože Jankovića i Dragiše Cvetkovića.

- Za ovu godinu predvideli smo zamenu najurgentnijih delova toplovodne mreže, odnosno deonica na kojima je u proteklom periodu bilo najviše kvarova. Planirana je zamena mreže u ukupnoj dužini od 500 metara trase, što predstavlja oko 1.000 metara cevi - rekao je Tasić.

Zatvaranje dela Zetske ulice

Radovi počinju i u Zetskoj ulici, gde će biti rekonstruisano 174 metra toplovodne mreže. Zbog toga će od srede, 17. juna, do 4. jula za saobraćaj biti zatvoren deo ulice od raskrsnice sa Ulicom Ljubomira Nenadovića do Medicinske škole.

Zatvaranje ove deonice usloviće i privremene izmene u javnom gradskom prevozu. Autobuska linija 34, kao i linije 22, 23, 23L i 23K, saobraćaće izmenjenim trasama, uz korišćenje postojećih autobuskih stajališta, saopšteno je iz Direkcije za javni prevoz.

Građanima se savetuje da tokom izvođenja radova prate privremenu saobraćajnu signalizaciju i informacije o izmenama u režimu javnog prevoza.