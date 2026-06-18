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Tradicionalna kulturna manifestacija "Jefimijini dani“ posvećena je uspomeni na monahinju Jefimiju, prvu srpsku pesnikinju, počela je juče i trajaće do 19. juna 2026. godine u Trsteniku i Manastiru Ljubostinji.

Danas od 20 sati, u Likovnom salonu Doma kulture Trstenik biće otvorena izložba „Umetnice u fokusu“, izbor radova iz zbirke Umetničke galerije Narodnog muzeja Kruševac. Na sceni Kaldrma Doma kulture u 21 sat biće predstavljen Godišnjak „Ljubostinjska prinošenja“ broj 11, a nastupiće urednica Jelena Stojsavljević, pesnik Dragiša Batohanina i književnik Veroljub Vukašinović. U tom terminu biće uručena i nagrada „Ljubostinjski krin“, a održaće se i promocija knjige „Monahinja Jefimija u savremenoj književnosti i nauci“dr Marije Bjelice.

U petak, 19. juna, u 13 sati u Većnici Narodnog univerziteta Trstenik na Okruglom stolu „Život u srpskim srednjovekovnim zemljama“ govoriće Sanja Rutić Vorogović, Dragana Vučićević, Janko Vračar, dr Nebojša Kartalija i prof. dr Boris Stojkovski.

Centralni događaj ove manifestacije - “Jefimiji u čast” je istoga dana u 20.30 časova u Manastiru Ljubostinja. Program obuhvata izvođenje Molitve Gospodnje „Oče naš“ u interpretaciji Sanje Ivanović, kazivanje Jefimijinog dela „Pohvala Svetom Knezu Lazaru“ u izvođenju Suzane Petrićević, kao i pesnička prinošenja uglednih srpskih pesnika- - Željke Avrić, Milenka Jevđeića, pere Zupca, Ivana lalovića, Biljane Milovanović Živak, ranka Mićanovića, Zorice Petrašinović I Dragice Užareve.

Tada će biti i uručena prestižna nagrada „Jefimijin vez“, koju će primiti ugledni pesnik iz Kruševca Ljubiša Bata Đidić. Slavodobitniku nagradu će uručiti predsednica žirija profesorka dr Danica Andrejević. Posle toga, uslediće muzička prinošenja Sanje Ivanović i likovna prinošenja Kluba likovnih stvaralaca KLIS iz Trstenika.