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Počelo je premošćavanje korita Velike Morave u okviru radova na izgradnji novog drumskog mosta kod Svilajnca, a mašine već postavljaju prve šipove na levoj obali reke.

Novi most preko Velike Morave biće dugačak 290 metara i širok oko 13 metara, a predviđeno je da bude ukupno 40 šipova za šest betonskih stubova od kojih su dva u koritu reke.

Investitor radova je preduzeće "Putevi Srbije", a izvođač konzorcijum pet građevinskih firmi.

Vodostaj Velike Morave je trenutno stabilan, što omogućava radnicima sužavanje korita i postavljanje prvih stubova za konstrukciju mosta.

Predsednik Opštine Svilajnac Predrag Milanović rekao je za RTS da je bitno da se do jeseni bude iznad korita reke i dodao da očekuje da do 1. maja naredne godine most bude kompletno završen i pušten u saobraćaj.

Foto: Ministarstvo odbrane

"Mislim da smo u dobro doba godine, pred leto, nivo reke je dobar tako da mogu da se rade šipovi. Bitno je da do jeseni mi budemo iznad korita reke, posle toga ne vidim problem. Kad se budu izlili elementi oni će da se poslože, asfaltiraće se i kao što smo razgovarali i više puta ponovili ja očekujem da se do 1. maja ovaj most završi kompletno, da može da bude pušten u saobraćaj", rekao je Milanović.

Stari most preko Velike Morave zatvoren je pre godinu dana u junu, a Vojska Srbije je u međuvremenu postavila pontonski most koji umnogome olakšava život meštanima Svilajnca i okoline.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane od 6. juna, pontonski most je postavljen na molbu predstavnika lokalne samouprave u Svilajncu kako bi se meštanima, koji su bili prinuđeni da koriste dugačke alternativne pravce, omogućila bolja komunikacija i brži prelazak reke.

Preko pontona mogu da prelaze putnička motorna vozila, motociklisti i pešaci, dok će autobusi i teretna vozila i dalje biti usmeravani na alternativne pravce.

Kako bi se obezbedila potpuna sigurnost za sve korisnike, zadejstvovana je dežurna posada koja će sve vreme brinuti o bezbednosti i održavanju mosta, naveli su tada u ministarstvu.

Ponton će biti na tom mestu sve dok vodostaj Velike Morave bude stabilan, a stari drumsko-železnički most preko Velike Morave biće srušen i na njegovom mestu gradiće se novi železnički most.