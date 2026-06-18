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Ove godine očekuje se osetno bolji prinos maline, nego prethodne kada je prosečno bio četiri tone po hektaru dok se ove na području lozničke Poljoprivredne savetodavne i stručne službe "Poljosavet", koja pokriva osim Loznice i susedne opštine, Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju, očekuje da bude oko osam, pa i do deset tona u nekim zasadima.

Prema rečima diplomiranog inženjera voćarstva Zlatice Krsmanović, savetodavca za voćarstvo i vinogradarstvo u "Poljosavetu", berba vilameta i pojedinih dvorodih sorata počela pre više od deset dana, kvalitet plodova je veoma dobar, očekuje se i dobar prinos, čak i u zasadima gde se ne sprovodi kompletna i savremena agrotehnika.

Nažalost, i ove godine je što se tiče otkupa slična situacija kao ranijih, kaže ona, i navodi da je počeo otkup na "otvoreno" bez otkupne cene maline.

- Otkupljivači su ovih dana izašli sa cenama koje se kreću od 400 do 550 dinara, zavisno da li je u pitanju organska, ili konvencionalna malina i od hladnjače koja je organizator otkupa. Slična situacija je bila i prošle godine, tada se krenulo od 400 dinara, a cena se kretala do 700 i više dinara za kilogram. Inače, ove godine vremenski uslovi pogoduju i malini kao i ostalim voćnim vrstama odnosno svim biljnim kulturama. Ukupan prinos i kvalitet, zavise od vremenskih uslova u narednom periodu jer, nažalost, velike površine pod malinom još uvek nisu sa sistemom za navodnjavanje i mrežama za zasenu - rekla je ona.

Navodi i da je na području "Poljosaveta" oko 1.950 hektara pod zasadima maline, dominantna je još uvek sorta vilamet iako se poslednjih godina podižu zasadi remontantnih sorata enrosadira, hombo top, polka, heritidž. Od jednorodih sorata gaje se pored vilameta i mađarska sorta fertodi, glen empl, miker, ali su to površine do najviše deset odsto.

U toku je i berba borovnice čija je otkupna cena na nivou prošlogodišnje, oko sedam eura. Kvalitet plodova i prinosi neće izostati jer se borovnica na celokupnoj površini gaji po savremenim tehnologijama. U dobrom stanju su i zasadi kupine, obećavaju dobar prinos i kvalitet, tako da bi voćari konačno mogli imati dobru godinu.