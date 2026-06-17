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Veliki požar izbio je danas u selu Prijevor kod Čačka, kada se vatra proširila na više od 30 ari niskog rastinja. Gust dim veoma brzo se podigao iznad ovog dela grada i bio je vidljiv iz gotovo svih delova Čačka, što je uznemirilo meštane.

Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da je požar izazvan nepažnjom nesavesnih građana. Vatra se brzo širila kroz suvo rastinje, a postojala je opasnost da zahvati i okolne parcele.

– Dim se odjednom nadvio nad selom, videlo se da požar nije mali. Srećom, vatrogasci su brzo stigli i sprečili da se vatra proširi dalje - kažu za RINU meštani Prijevora.

00:42 Veliki požar kod Čačka Izvor: RINA

Odmah po prijavi, na lice mesta stigle su vatrogasno-spasilačke ekipe, koje su brzom intervencijom uspele da lokalizuju požar i spreče njegovo dalje širenje.

Na svu sreću nije bilo povređenih, a vatrogasci su ostali na terenu kako bi obavili dogašivanje i sprečili ponovno razbuktavanje vatre.

Nadležni apeluju na građane da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom, jer se u uslovima suvog vremena i vetra vatra može proširiti za samo nekoliko minuta i izazvati veliku materijalnu štetu.