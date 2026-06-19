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Da zajedništvo i dalje živi u srpskim selima pokazali su meštani Kuzmina, koji su za samo jedan dan prikupili čak 760.240 dinara tokom humanitarnog bazara "Zajedno za naše selo".

Akcija je organizovana u parku ispred Doma kulture, a odziv je premašio sva očekivanja. Ukupno 133 donatora podržala su inicijativu da Kuzmin dobije nova prepoznatljiva obeležja.

Prikupljena sredstva namenjena su za izradu i postavljanje betonskog krsta u parku ispred Doma kulture, kao i za postavljanje svetlećeg natpisa "Ja volim Kuzmin" u centru sela.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Fotografija sa prebrojanim novcem, nastala nakon završetka akcije, svedoči o uspehu ove inicijative. Za svega nekoliko sati prikupljeno je više od tri četvrtine miliona dinara, što predstavlja izuzetan rezultat za jedno selo.

Pored humanitarnog karaktera, bazar je okupio veliki broj meštana, porodica i prijatelja Kuzmina, koji su pokazali da zajedničkim snagama mogu da ostvare ciljeve važne za svoju sredinu.

Organizatori su zahvalili svima koji su donirali novac, učestvovali u pripremi događaja ili na bilo koji način podržali akciju.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

- Ovaj rezultat pokazuje koliko ljudi vole svoje selo i koliko su spremni da se uključe kada je reč o projektima koji ostaju budućim generacijama - poručili su organizatori.

Kuzmin će zahvaljujući ovoj akciji uskoro dobiti nova obeležja koja će ostati kao simbol zajedništva, solidarnosti i ljubavi prema mestu u kojem žive.