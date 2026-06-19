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Grad Užice i ove godne raspisuje tradicionalni konkurs za izbor najlepšeg dvorišta. Konkurs je otvoren do 1. jula, a biraće se najlepše uređeno privatno dvorište, najlepši balkon-terasa i najuređeniji prostor oko višeporodičnih stambenih zgrada.

- Svi zainteresovani mogu se prijaviti radnim danom u prostorijama Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Užica, Petra Ćelovića bb, Šarena sala i na e-mail adresu: marija.kutlesic@uzice.rs. U prijavi navesti ime i prezime vlasnika, adresu, broj telefona, kategoriju za koju se prijavljuje i priložiti tri fotografije dvorišta ili balkona, navodi se na zvaničnom sajtu grada Užica.

Pravo učešća na konkursu imaju svi stanovnici Grada Užica koji u prethodne dve godine nisu nagrađivani. Konkurs je otvoren do 01. jula 2026.godine.

Komisija će po isteku roka konkursa izvršiti obilazak prijavljenih dvorišta (balkona), izvršiti bodovanje po utvrđenim kriterijumima i proglasiti pobednike po kategorijama.

Sredstava za nagrade u svakoj kategoriji obezbeđena su u Budžertskom fondu za zaštitu životne sredine Grada Užica.