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Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika iz Beograda raspisao je javni poziv za nabavku medicinske opreme za potrebe Vojne bolnice u Nišu.

Predmet nabavke su uređaji za anesteziju i reanimaciju, a procenjena vrednost medicinske opreme je 9.050.000 dinara.

Kako stoji u dokumentaciji, aparati za anesteziju koji se nabavljaju imaju procenjenu vrednost 8.400.000 dinara, a laringoskopi su ukupne vrednosti 650.000 dinara.

Naručilac potražuje dva aparata za anesteziju (anesteziološka radna stanica) i 10 laringoskopa - laringoskopski set sa LED rasvetom.

U zahtevima stoji da Ponuđač ima obavezu da isporuku dobara (sve partije) izvrši u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 60 dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko je rok kraći ili duži od zahtevanog, ponuda će biti odbijena.

Rok za prijavu na tender je 29. jun.