Slušaj vest

Na Zlatiboru je održano "Veče nacija", gde je bilo više od 1.200 učesnika iz 29 zemalja, u okviru ISF Svetskog školskog prvenstva u košarci "Zlatibor 2026".

Mladi sportisti predstavili su kulturu, tradiciju i običaje svojih država kroz štandove na kojima su izložili najpoznatije znamenitosti, simbole i specijalitete svojih zemalja. Posebnu pažnju privukli su nastupi uz koreografije i tradicionalne igre iz različitih delova sveta, čime su učesnici na upečatljiv način predstavili bogatstvo svojih kultura.

U ime Ministarstva sporta obratio se državni sekretar Ratko Nikolić.

- Danas ne otvaramo samo jedno sportsko takmičenje, danas otvaramo prostor prijateljstva, fer-pleja i međusobnog poštovanja. Okupili smo mlade ljude iz različitih delova sveta, koji govore različitim jezicima, ali dele istu strast – ljubav prema košarci – rekao je Nikolić.

1/7 Vidi galeriju "Veče nacija" na Zlatiboru Foto: Opština Čajetina

Predsednik Svetske školske federacije Željko Tanasković takođe je poželeo dobrodošlicu mladim sportistima i istakao da je cilj ovog sportskog događaja, pored takmičarskog dela, i jačanje prijateljskih odnosa među mladima, promocija zdravog načina života, kao i razvoj sportskog duha i fer-pleja.

- Ove godine imamo predstavnike iz 29 zemalja širom sveta. Vi ste ovde ne samo da se takmičite, već i da učite jedni od drugih, da rastete i iskusite pravi duh školskog sporta. Za sve sportiste, ovo prvenstvo je više od rezultata. Reč je o naporima, poštovanju i prijateljstvu. Na terenu možete biti protivnici, ali van terena ste deo jedne globalne sportske porodice – rekao je Tanasković.

Mladim sportistima dobrodošlicu je poželeo i predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović.

- Želim da se zahvalim Ministarstvu sporta, koje je prepoznalo potencijale Zlatibora i zajedno sa nama po drugi put organizovalo ovo međunarodno takmičenje u školskim sportovima – rekao je Milan Stamatović i poželeo dobrodošlicu, prijatan boravak i srećan povratak učesnicima.

U okviru prvenstva, koje će se igrati u više gradova Zlatiborskog okruga, učesnici će se takmičiti po pravilima FIBA, dok će prateći program uključivati i edukativne radionice i kulturne sadržaje.