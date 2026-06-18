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SREMSKA MITROVICA – U pešačkoj zoni u Ulici kralja Petra prolaznici ovih dana zastaju zbog nesvakidašnjeg prizora. Vremešni čovek sa gitarom peva i svira, a pored njega nema kutije za sopstvene potrebe, već za pomoć porodici sa desetoro dece.

U pitanju je Radovan Vukelić iz Platičeva, rođen 1942. godine, koji je ušao u 85. godinu života. Iako se suočava sa zdravstvenim problemima, ne odustaje od svoje humane misije.

Sav novac koji prikupi namenjen je porodici Maksimović iz Platičeva, koja ima desetoro dece.

– Sve to kupim njima. Nekad skupim tri hiljade, nekad pet hiljada dinara. Kako kada. Sve ide porodici – kaže skromni Radovan.

Njegove godine mnoge iznenade.

– Imam 84 godine. Ušao sam u osamdeset petu – kaže kroz osmeh.

Iako ga zdravlje ne služi najbolje, želja da pomogne drugima jača je od svih prepreka.

Foto: Kurir/D.Š.

– Nosim kateter i imam svojih problema. Žena ne voli to što radim, ali mene to drži. Duša mi je još mlada – iskreno priznaje.

Po struci je učitelj, ali životni put ga nije odveo u školsku učionicu. Još kao mlad otišao je u Francusku, gde je proveo najveći deo radnog veka.

– Rođaci su mi govorili da tamo mogu bolje da zaradim. Otišao sam, radio i stekao penziju – priča Vukelić.

Danas, umesto da mirno uživa u penzionerskim danima, svoje vreme koristi da pomogne drugima.

Njegova priča posebno dira ljude jer pokazuje da humanost nema godine. Dok mnogi prolaze pored njega, tek kada čuju zašto svira, zastanu, pruže ruku i ostave prilog.

U vremenu kada se često govori o sebičnosti i podelama, Radovan Vukelić podseća da među nama još postoje ljudi velikog srca, spremni da svoje vreme, energiju i trud poklone drugima.

A možda upravo zato njegove reči ostaju da odzvanjaju mnogo duže od pesme koju svira: