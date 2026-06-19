Slušaj vest

Usled ekstremno visokih temperatura povećava se opasnost od izbijanja požara. S toga je iz Odeljenja za poslove organa Grada - poslovi vanrednih situacija upućen apel svim građanima, a posebno poljoprivrednim proizvođačima da ne pale strništa, a da lako zapaljive tečnosti pravilno uskladište.

Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno je Zakonom o zaštiti od požara (član 50).

Takođe, zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima. Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.

Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi, u periodu od tri godine. Posebno upozorenje upućeno je šefovima Mesnih kancelarija da se strogo pridržavaju propisanih mera zaštite od požara i da se sa poverenicima i zamenicima poverenika maksimalno angažuju na otklanjanju svih nedostataka koji mogu dovesti do eventualnog požara, navode iz Odeljenja za poslove organa Grada - poslovi vanrednih situacija, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.