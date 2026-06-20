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Na prostoru kod tržnog centra "Roda“ u Nišu planirana je izgradnja park-šume, koja će biti uređena kao mirna zelena zona namenjena šetnji, odmoru i rekreaciji građana.

Ivan Mihajlović, savetnik v. d. direktora JKP "Mediana“, rekao je u emisiji Niš TV "Gradska hronika" da je projekat dobio naziv park-šuma jer je cilj da ovaj prostor vremenom dobije izgled prave šume.

- Ideja je da taj park bude simulacija jedne šume. Na tom prostoru sadićemo visoko drveće, a biće potrebno nekoliko godina da zasadi porastu i da ceo prostor u potpunosti počne da liči na šumu - objasnio je Mihajlović.

Za razliku od klasičnih gradskih parkova, na ovoj lokaciji neće biti dečjih igrališta i mobilijara. Prostor će prvenstveno biti namenjen šetačima i rekreativcima, kojima će na raspolaganju biti uređene staze i mesta za odmor.

Planirano je postavljanje klupa, kanti za otpatke i javne rasvete, kako bi park-šuma bila funkcionalna, bezbedna i prijatna za boravak građana.

Izgradnjom ovog parka prostor kod "Rode“ trebalo bi da dobije više zelenila i postane nova gradska zona za šetnju, rekreaciju i odmor u prirodnom okruženju.