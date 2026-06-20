Prema rečima Nikole Petrovića, portparola Opštine Varvarin, poseban značaj festivalu daje činjenica da je on pretkvalifikaciono takmičenje za Međunarodni festival “Prva harmonika Srbije” u Sokobanji, koji ove godine obeležava šest decenija postojanja. Od ove godine, učesnici će kroz “Žilićeve dane” moći da izbore plasman i za “Sabor srpske harmonike”, koji će krajem meseca biti održan u Čačku.



Organizacioni odbor uputio je poziv svim mladim harmonikašima da se prijave za učešće na festivalu. Prijave su u toku, a zainteresovani mogu da se prijave putem elektronske pošte na adresu zilicevi.dani@gmail.com ili pozivom na broj telefona 062/268-120, kaže Petrović.

Festival predstavlja i priliku da se javnost podseti bogatog muzičkog nasleđa Dragana Matića Žilića. On je pre više od šezdeset godina osvojio prvo mesto na prvom festivalu “Prva harmonika Srbije” u Sokobanji, a već naredne godine i titulu “Prve harmonike Jugoslavije”. Istu nagradu osvojio je i 1967. godine, kada je u duetu sa legendarnim Novicom Negovanovićem još jednom potvrdio svoj izuzetan talenat.



Cilj festivala je očuvanje sećanja na velikog majstora harmonike, ali i podsticanje mladih generacija da nastave put kojim je Žilić koračao, negujući tradicionalnu muziku i kulturno nasleđe Srbije, zaključuje PR menadžer lokalne samouprave.