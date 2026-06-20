- Svi oni su doprineli da kvalitet rada zaposlenih i život štićenika budu bolji nego ikad, izjavio je direktor VP Doma Ivan Mijailović.

Skup je blagoslovio Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački gospodin dr David Perović.



Gradonačelnik Ivan Manojlović je govorio na svečanosti:

- “Sivi dom” je ostao samo u našim sećanjima kao sivi dom. Godinama unazad svedočimo napretku ove ustanove koja je postala ono što treba da bude i koja omogućava ovim mladim ljudima da na dostojanstven način dobiju novu priliku i šansu u životu. Osim sticanja novih veština i znanja, bavljenjem sportom i umetnošću, završetkom hrama u krugu Ustanove i u duhovnom delu ovi mladi ljudi mogu takođe da dobiju sve što im je potrebno. Velika zahvalnost i upravniku Ivanu Mijailoviću koji ulaže izuzetne napore da sve bude danas ovako kao što jeste.