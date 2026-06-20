STALNI NAPREDAK USTANOVE: Vaspitno – popravni dom u Kruševcu obeležio 79 godina rada
Vaspitno – popravni dom u Kruševcu obeležava 79.godišnjicu postojanja i rada. Svečanost je organizovana na otvorenom prostoru Ustanove bila je prilika za podsećanje na sve realizovane aktivnosti kojima je znatno unapređen život štićenika.
U ime Gradske uprave prisustvovao je gradonačelnik Ivan Manojlović sa saradnicima, uz brojne druge zvanice, predstavnike Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, MUP – a, Vojske, privrednike, direktore javnih preduzeća i ustanova, goste iz susednih opština, brojne prijatelje, partnere i saradnike.
- Svi oni su doprineli da kvalitet rada zaposlenih i život štićenika budu bolji nego ikad, izjavio je direktor VP Doma Ivan Mijailović.
Skup je blagoslovio Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački gospodin dr David Perović.
Gradonačelnik Ivan Manojlović je govorio na svečanosti:
- “Sivi dom” je ostao samo u našim sećanjima kao sivi dom. Godinama unazad svedočimo napretku ove ustanove koja je postala ono što treba da bude i koja omogućava ovim mladim ljudima da na dostojanstven način dobiju novu priliku i šansu u životu. Osim sticanja novih veština i znanja, bavljenjem sportom i umetnošću, završetkom hrama u krugu Ustanove i u duhovnom delu ovi mladi ljudi mogu takođe da dobiju sve što im je potrebno. Velika zahvalnost i upravniku Ivanu Mijailoviću koji ulaže izuzetne napore da sve bude danas ovako kao što jeste.
Prema njegovim rečima, štićenici VP Doma vrlo često se odazivaju kao pomoć Gradu u realizaciji brojnih gradskih manifestacija i svečanosti, čime svojim angažovanjem daju doprinos lokalnoj zajednici.
Štićenici su osvojili prvo mesto na evropskom takmičenju u šahu, prvo mesto na TIN festu, ostvarili su izuzetne rezultate u fudbalu, brojnim sportovima i uspehe u drugim oblastima. Danas, ova Ustanova ima 157 štićenika, a kroz njene službe do sada je oko 10 000 mladih osoba steklo uslove da se resocijalizuje, odnosno vrati normalnom životu u društvu.