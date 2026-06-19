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Strastvenom ribolovcu Draganu Klajiću iz čačanskog naselja Konjevići ostvario se san svakog pecaroša kada je iz Zapadne Morave izvukao kapitalni primerak soma težak čak 17,5 kilograma.

Nesvakidašnji ulov dogodio se na delu reke gde, kako kaže, nije očekivao da se kriju tako krupni primerci.

- Borba je trajala oko dva sata. Nisam očekivao da uopšte na ovom mestu ima takvih primeraka. Obično se ovako veliki somovi mogu naći u jezeru Međuvršje. Možda je ova jedinka tokom zalutala u reku, ali sam uspeo da se izborim sa njom nakon teške i duge borbe - rekao je Dragan za RINU.

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Foto: RINA

Kako ističe, svaki trenutak tokom izvlačenja ribe bio je neizvestan, jer je snažni som više puta pokušavao da se oslobodi udice i vrati u dubinu Morave.

- Volim ribolov i prirodu. Pecanje na Zpadnoj Moravi naročito tokom letnjih dana pravi je reset za dušu i telo. Ipak, bitno je da se nešto i upeca, a ovaj som jedna je od najkrupnijih riba u mojoj dugogodišnjoj ribolovačkoj karijeri - dodao je Dragan.

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Foto: RINA

Ulov soma teškog 17,5 kilograma izazvao je veliko interesovanje među lokalnim ribolovcima, koji ističu da se ovako krupni primerci retko viđaju u ovom delu Zapadne Morave.

Kurir.rs/RINA

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