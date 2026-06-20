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Potpisivanjem ugovora i zvanično je započela izgradnja objekta trećeg celodnevnog boravka vrtića u Donjem Ribniku kod Trstenika, kapaciteta 60-oro dece uzrasta od tri do šest godina.

- Kompanija „Mebit“, na čelu sa direktorom Mladenom Vučkovićem, još jednom pokazuje visok stepen društvene odgovornosti i brige za najmlađe. Ovaj projekat predstavlja značajan doprinos unapređenju uslova za boravak i razvoj dece predškolskog uzrasta. Velika zahvalnost za ovu vrednu donaciju, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

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