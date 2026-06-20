Slušaj vest

Novi Pazar - Stanovnici novopazarskog naselja Mur upozoravaju na sve ozbiljniji problem pasa lutalica nakon novog incidenta u kojem je, prema navodima meštana, čopor pasa usmrtio i pojeo jagnje u ograđenom domaćinstvu. Meštani su čak snimili i uznemirujući prizor koji prikazuje posledice napada.

- Psi lutalice su ušli u ograđeni prostor i napali jagnje, koje je potom usmrćeno. Na mestu događaja zatečena je i uginula ovca, dok se na snimku vide tragovi napada čopora pasa, kažu za RINU meštani.

Oni dodaju da ovo nije usamljen slučaj i da se slični incidenti u naselju Mur dešavaju već duže vreme. Kako navode, problem pasa lutalica prisutan je uprkos tome što je u Novom Pazaru nedavno otvoren azil za pse.

- Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se u neposrednoj blizini mesta događaja nalazi osnovna škola. Strahujemo za bezbednost dece, posebno u jutarnjim satima kada učenici odlaze na nastavu, ističu meštani.

Ovaj slučaj dolazi svega nekoliko dana nakon upozorenja građana iz Novopazarske banje, u delu poznatom kao Ugljanski put, gde je jedna žena prijavila da ju je tokom odlaska na posao napao čopor pasa lutalica.

Meštani očekuju reakciju nadležnih službi i zvanično oglašavanje institucija zaduženih za zbrinjavanje napuštenih pasa, kako bi se sprečili novi incidenti i povećala bezbednost građana i domaćih životinja.

Ne propustiteCrna GoraPokolj kod Bijelog Polja: Psi lutalice provalili u tor i napali stoku, domaćin očajan: Ne znam više šta da radim! (VIDEO)
Psi
DruštvoOtkriveno ko je otrovao, a potom bacio pse u bunar: Oglasila se policija o užasu kod Aleksinca
Policija
BeogradČOPOR LUTALICA IZUJEDAO ŽENU U RUPČINAMA NA ČUKARICI: Psi kidisali na nju jer je napravila ovu kobnu grešku
psi-lutalice.jpg
SrbijaNOĆ STRAVE U SELU KOD SUBOTICE: Tri psa upala u tor i ubila 12 ovaca pred jagnjenje, vlasnik procenjuje štetu na više hiljada evra
shutterstock-190968995.jpg