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Novi Pazar - Stanovnici novopazarskog naselja Mur upozoravaju na sve ozbiljniji problem pasa lutalica nakon novog incidenta u kojem je, prema navodima meštana, čopor pasa usmrtio i pojeo jagnje u ograđenom domaćinstvu. Meštani su čak snimili i uznemirujući prizor koji prikazuje posledice napada.

- Psi lutalice su ušli u ograđeni prostor i napali jagnje, koje je potom usmrćeno. Na mestu događaja zatečena je i uginula ovca, dok se na snimku vide tragovi napada čopora pasa, kažu za RINU meštani.

Oni dodaju da ovo nije usamljen slučaj i da se slični incidenti u naselju Mur dešavaju već duže vreme. Kako navode, problem pasa lutalica prisutan je uprkos tome što je u Novom Pazaru nedavno otvoren azil za pse.

- Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se u neposrednoj blizini mesta događaja nalazi osnovna škola. Strahujemo za bezbednost dece, posebno u jutarnjim satima kada učenici odlaze na nastavu, ističu meštani.

Ovaj slučaj dolazi svega nekoliko dana nakon upozorenja građana iz Novopazarske banje, u delu poznatom kao Ugljanski put, gde je jedna žena prijavila da ju je tokom odlaska na posao napao čopor pasa lutalica.