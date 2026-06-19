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Reprezentativci Srbije osvojili su na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi tri srebrne medalje, dva bronzana odličja i jednu pohvalu, saopštilo je danas Društvo matematičara Srbije.

Srebrne medalje osvojili su učenik gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu Gleb Sapožnjikov i đaci Matematičke gimnazije u Beogradu Ramazan Šakirov i Kosta Hil.

Bronzane medlje osvojli su Jovan Petronijević iz gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu i Bogdan Milovanović iz Matematičke gimnazije u Beogradu, a pohvalu je dobio učenik te škole Vasilije Nedeljković.

Lider ekipe bio je Miloš Đorić sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a njegov zamenik bio je Srđan Stefanović.

Na takmičenju koje se održalo u Rumuniji učestvovala su 133 takmičara iz 23 zemlje.

Kurir.rs/Beta

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