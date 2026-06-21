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Početak leta u Senti tradicionalno je obeležilo i otvaranje gradskog bazena. Posetioce i ove sezone očekuju stare cene ulaznica, pogodnosti za decu i dodatni sportsko-rekreativni sadržaj. video icon

Kontrolu kvaliteta vode svake nedelje obavlja Zavod za zaštitu javnog zdravlja u Kikindi. Tokom priprema za novu sezonu realizovani su i radovi koji će doprineti bezbednijem funkcionisanju bazena.

"Imamo male investicije koje su vidljive i velike investicije koje nisu vidljive za korisnike. Male investicije podrazumevaju betoniranje na samom ćošku kod starog ulaza u bazen, gde se nalaze kafići u kojima će se prodavati piće, hrana, sladoled...", kaže Akoš Slavnić, direktor JKSP Senta i dodaje: "Ono što se očima ne vidi, a nama je najbitnije, jeste održavanje ispod samog bazena, jer je bazen star preko 40 godina. Menjali smo zastarele cevi."

Cena dnevne karte za odrasle iznosi 300 dinara, za decu 250 dinara. Sezonska karta košta 4.000, a ulaz je besplatan za mlađe od sedam godina.

"Od prošle godine uveli smo nov paket mera besplatnih karata, za decu po osnovnim školama na teritoriji Opštiine Senta, što obuhvata preko hiljadu malih đaka. Tako da je, suštinski, svoj deci do 14 godina sa teritorije Opštine Senta ulaz na bazen besplatan."