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JGSP "Novi Sad" obaveštava putnike da će od 22. juna 2026. godine autobusi saobraćati po organizaciji prevoza za letnji period.

Novi red vožnje podrazumeva vremenske korekcije autobuskih polazaka, koje su usklađene sa potrebama korisnika usluga prevoza u narednim mesecima i očekivanim smanjenjem broja putnika zbog korišćenja godišnjih odmora i letnjeg raspusta.

Linija 52 – Trajna izmena trase

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 22. juna 2026. godine menja se trasa linije broj 52 (Novi Sad - Veternik).

Smer Novi Sad - Veternik

Železnička stanica – Bulevar oslobođenja – Futoška – Bulevar Evrope – Radomira Raše Radujkova – Bulevar Jovana Dučića – Dragoslava Srejovića – Tome Maksimovića – Kralja Petra I – Svetozara Miletića – Vojvode Putnika – Vojvode Bojovića.

Smer Veternik – Novi Sad

Vojvode Bojovića – Školska – Braće Tokin – Omladinska – Kralja Petra I – Tome Maksimovića – Dragoslava Srejovića – Radomira Raše Radujkova –Bulevar Evrope – Futoška – Bulevar oslobođenja – Železnička stanica

Linija 8 – Izmena trase zbog održavanja manifestacije KORZO 2026

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno će biti izmenjena trasa linije broj 8 zbog održavanja koncerta klasične muzike KORZO 2026 i privremene zabrane saobraćaja u delu Ulice Bate Brkića.

Izmena će biti na snazi od 6 časova 20. juna do 12 časova 22. juna.

Smer Novo naselje – Centar

Na raskrsnici Bulevara Jovana Dučića sa Bulevarom kneza Miloša autobusi će produžavati pravo Bulevarom Jovana Dučića i dalje nastavljati redovnom trasom.

Smer Centar – Novo naselje

Na raskrsnici Bulevara Jovana Dučića sa Ulicom Bate Brkića autobusi će produžavati pravo Bulevarom Jovana Dučića i dalje nastavljati redovnom trasom.