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U Gradskoj kući u Kikindi potpisani su ugovori sa 174 građana, kojima su odobrena sredstva za subvencionisanu nabavku novih bicikala. Mnogi od njih će, posle mnogo godina vožnje isključivo automobila, ponovo provozati dvotočkaše i tako biti deo dugogodišnje akcije, koja ima za cilj promovisanje bicikala kao ekološkog prevoznog sredstva.

Na ovogodišnjem konkursu za subvencionisanu kupovinu novih bicikala bilo je i mlađih i starijih. Novim dvotočkašima posebno se raduju penzioneri, kojima je bicikl i vid rekreacije. Akcija se sprovodi duži niz godina, a interesovanje je svaki put veliko. Ove godine, u tri specijalizovane radnje u Kikindi postojala je mogućnost da se uz subvenciju nabave nova vozila.

Iznos pojedinačne subvencije bio je 10 hiljada dinara. Zanimljivo je da je zbog velikog interesovanja konkurs zatvoren istog dana kada je i objavljen, jer se kvota popunila tokom jednog radnog dana.

"Motiv je da ljudi koriste bicikl kao zdrav način prevoza, da se promovišu zdrave navike. Kikinđani su poznati kao ljudi koji koriste bicikl, s obzirom na to da se nalazimo u banatskoj ravnici. Ne vidimo razloga da se akcija ne nastavi i dalje", istakao je Đorđe Tešin, član Gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine.