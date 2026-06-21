Slušaj vest

Zbog izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju državnog puta na deonici PožegaIvanjica, od sutra će biti uvedena potpuna obustava saobraćaja na delu puta AriljePrilike, u zoni Dobrača–Prilike.

- Obustava će trajati od 8 časova ujutru 21. juna do 6 časova ujutru 22. juna, a razlog je asfaltiranje kolovoza u punoj širini. Radovi će se izvoditi na deonici od mosta na Panjici do firme „Milutinović“ DOO, saopštili su nadležni.

Za vreme trajanja obustave, saobraćaj će biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, i to za oba smera kretanja.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaVREDNA DONACIJA: Izgradnja vrtića u Donjem Ribniku
Potpisivanje ugovora za dečiji vrtić u Donjem Ribniku.jpg
SrbijaSTALNI NAPREDAK USTANOVE: Vaspitno – popravni dom u Kruševcu obeležio 79 godina rada
VPD 5a.jpg
SrbijaČETVRTI ŽILIĆEVI DANI U SUBOTU, 20. JUNA: Festival harmonike u Varvarinu
Žilićevi dani 1.jpg
SrbijaNOVA ZELENA OAZA U NIŠU! Kod "Rode" se gradi park-šuma – nova zona za šetnju i odmor građana
Niš