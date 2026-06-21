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Auto moto savez Srbije (AMSS) apelovao je na vozače da, i zbog vrućine, budu oprezni, da ne žure i da se češće odmaraju.

AMSS je naveo i da je početak školskog raspusta uslovio veći broj vozila na autoputevima ka Egejskom i Jadranskom moru i da isto treba očekivati i smeru ka Crnoj Gori.

"Srazmerno intezitetu saobraćaja povećava se i broj nezgoda, a zbog toplih dana i vožnje na dugim relacijama mogući su i češći kvarovi na vozilu", dodaje se.

AMSS je naveo i da automobili na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čekaju 20 minuta a kamioni na Batrvocima sa Hrvatskom dva sata da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", dodaje se.

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