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U selu Viča ponovo je došlo do oštećenja imovine, odnosno do pokušaja krađe. Na ogradi jedne tek renovirane kuće skinuto je 19 panela.

Vlasnica je očajna, jer je i ranije bila na meti lopova, a policija je na licu mesta.

- Ovako izgleda sada nakon sto su skinuli sa dve strane, ukupno 19 panela. Nisu stigli da skinu kompletnu ogradu sa strane onog puta koji vodi ka mostu na Viči i stranu koja gleda na Konjušu, a na koju se prvo nailazi kolima. Očigledno je tada neko naišao pa su pobegli- priča nam Đorđe Dragović iz ovog sela.

Dodaje da je ova kuca je bila ruina i vlasnica je pre tri meseca rešila da je kompletno obnovi.

- Sve je novo uradila i uložila velila sredstva. Provale su ranije bile povezane sa provalama u samom selu, a njena kuća je evo četvrti put na meti- objašnjava Dragović.

Serija obijanja kuća u ovom selu desila se početkom aprila. Tada je jedno lice uhapšeno i ono je priznalo krivicu. NIje poznato na koju je kaznu osuđen, ali je u selu.