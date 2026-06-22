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Direkcija za izgradnju grada Niša nastavlja radove na uređenju saobraćajnica, autobuskih stajališta, trotoara i prilaza školama u više niških naselja.

Vršilac dužnosti direktora Direkcije za izgradnju grada Saša Tasković, gostujući u emisiji Niš TV "Gradska hronika", najavio je početak radova u Suvom Dolu, kao i rekonstrukciju nekoliko najprometnijih niških bulevara.

Tasković je naveo da će biti rekonstruisane saobraćajnice Niš jug i Niš sever, kao i Bulevar Nemanjića i Vizantijski bulevar. Na pojedinim deonicama biće postavljen novi asfalt u dužini od oko 1,1 kilometar, u obe saobraćajne trake.

- To je prvi u nizu bulevara koje ćemo rekonstruisati i rehabilitovati. Kompletne saobraćajnice dobiće novo ruho, jer naši bulevari to zaslužuju - istakao je Tasković.

On je dodao da se na niškim bulevarima saobraćaj odvija praktično tokom čitavog dana i noći, zbog čega je njihovo uređenje od velikog značaja za bezbednost i kvalitet saobraćaja.

Pored glavnih gradskih pravaca, radovi će biti izvođeni i u manjim ulicama i rubnim delovima Niša. Prema najavama Saše Taskovića, planirani radovi na četiri velika bulevara trebalo bi da budu završeni do kraja godine.